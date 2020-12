Skandale: Dansk modstander burde ikke have været med

Faktisk skulle Rusland ikke have været Danmarks modstander i aften i den forventede gyser i Boxen i Herning. Ja, faktisk skulle Rusland slet ikke have været med ved EM.

Rusland blev sidste år udelukket fra al international idræt i fire år af Det Internationale Antidopingagentur, WADA. Baggrunden var det omfattende statsstyrede dopingprogram, der blev afsløret efter Vinter-OL i Sochi i 2014, og som har været efterforsket i flere år.

Men der var en kattelem i afgørelsen fra WADA.

For at kunne udelukke Rusland fra et mesterskab som EM, skal det vurderes, om det tæller som en stor international sportsbegivenhed. Og det gør et håndbold-EM for kvinder sjovt nok ikke. Det samme gælder for næste års EM i fodbold for herrer. Det er heller ikke en stor international sportsbegivenhed.

Jule-afgørelse

Vi skal helt op til arrangementer som OL og VM i fodbold, for at kunne holde russerne væk. Om det sker, er uvist. Rusland har appellereret afgørelsen fra WADA til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, som behandlede sagen ved en høring over fire dage i november. En afgørelse forventes inden jul.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den russiske præsident Vladimir Putin sammen med den daværende sportsminister, Vitaly Mutko, som var en central aktør i det statsstyrede dopingprogram. Foto: Alexei Nikolsky/AP/Ritzau Scanpix.

Hvis CAS stadfæster dommen fra WADA, får det konsekvenser for VM i herrehåndbold i januar i Egypten. Her har Rusland kvalificeret sig, og VM tæller som en stor international sportsbegivenhed. Det vil sige, at Rusland skal fjernes fra VM og erstattes af et andet land.

Men hvad så med OL næste sommer i Tokyo? De russiske kvinder har sikret sig adgang til en OL-kvalifikationspulje, som skal spilles 20.-22. marts i Ungarn. Men hvis CAS udelukker Rusland, skal der findes et andet land til puljen, som også tæller Kina, Ungarn og Serbien. De fire lande skal kæmpe om to pladser ved OL.

OL-mulighed

Hvis Rusland udelukkes, kan Danmark så komme i spil?

Det er ikke umuligt. En talsperson fra Det Internationale Håndboldforbund, IHF, har tidligere sagt til Politiken, at hvis der bliver en ledig plads i OL-kvalifikationen til et europæisk hold, er der tre muligheder:

Danmark får pladsen som bedste europæiske nation ved EM, som endnu ikke har en plads i turneringen, Tyskland får den som bedste europæiske nation ved VM 2019 uden plads i OL-kampen, og endelig er der mulighed for, at IHF udsteder et wildcard.

Sportschef i DHF, Morten Henriksen, er bekendt med situationen, men som så mange andre har han svært ved at få klarhed over, hvordan IHF vil løse situationen.

- Vi har ingen informationer om, hvad der i givet fald vil ske, men vi har hørt om de tre mulige scenarier, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft kan måske redde sig en olympisk mulighed. Foto: Lars Poulsen.

Det russiske statsstøttede dopingprogram talte mange tusinde atleter fra forskellige idrætsgrene. Også håndboldspillere. Men navnene er aldrig blevet offentliggjort.

Dopingdømt

Der er dog en spiller på det russiske EM-hold, der møder Danmark i aften i Boxen, som tidligere har været udelukket for dopingmisbrug.

Antonina Skorobogatchenko blev sammen med to holdkammerater testet positiv for brugen af stoffet meldonium ved U19-EM i 2017. Meldonium er et stof, der øger iltoptaget og blodforsyningen, og det er voldsomt udbredt blandt russiske atleter.

De tre spillere blev alle idømt 20 måneders karantæne. Antonina Skorobogatchenko har udstået sin karantæne for længst. Hun er højre back på det russiske landshold og spiller til dagligt sammen med Kathrine Heindahl i CSKA Moskva.

