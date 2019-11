Skandale inden VM: Udelukker sine egne spillere

Kort inden kvindernes håndbold-VM truer en mulig doping-skandale med at kaste en skygge over slutrunden.

Tre rumænske spillere er blevet anmeldt for dopingmisbrug af deres nationale antidoping-råd, skriver rumænske Gazeta Sporturilor. Det sker, efter det blev afsløret gennem deres Instagram-profiler, at de har fået foretaget en særlig intravenøs laserbehandling.

De tre spillere er Daciana Hosu (ikke med i VM-truppen), Cristina Laslo og Bianca Bazaliuhar, alle til daglig tilknyttet den rumænske klub Brasov.

De to sidstnævnte er sædvanligvis stamspillere. Derudover er en fjerde spiller, Eliza Buceschi, mistænkt, men endnu ikke anmeldt. Ingen af dem får lov at rejse med truppen til VM.

Det er et voldsomt slag for VM-ambitionerne hos Rumænien, der vandt bronze i 2015 og ved EM i 2018 nåede til semifinalerne. Rumænernes træner er chokeret over den pludselige streg i regningen.

- Så inn i helvete. Det er to fra startopstillingen, erstatningen til Cristina Neagu (Rumæniens største stjerne og tidligere en af verdens bedste, red.) og en forsvarsspiller, siger Rumæniens svenske landstræner Tomas Ryde til norske Aftonbladet.

Kun ulovligt i hjemland

En ekstra årsag til overraskelsen har muligvis været, at laserbehandlingen ikke er ulovlig efter det internationale antidopingagentur WADA's regler, men til gengæld er forbudt i Rumænien.

– Programmet er tilladt i henhold til internationale regler, men ikke nationale, siger Ryde.

Det er altså rumænernes egne myndigheder, der vælger at stikke en kæp i hjulet på deres slutrundeforberedelse. Ikke desto mindre står beslutningen fast hos det rumænske håndboldforbund.

Kvindernes håndbold-VM løber af stablen 30. november. Samme aften spiller Danmark sin første kamp kl. 20:30 mod upåagtede Australien.

