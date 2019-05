Skandale: Landsholdsspiller taget for kokain

Lørdag aften kunne svenske TV4 afsløre, at en svensk håndboldspiller med mange landskampe på CV'et er blevet testet positiv for kokain under en dopingprøve i marts.

Spillerens identitet er endnu ukendt, men det står klart, at der er tale om en mandlig håndboldspiller. Kokainen blev fundet i a-prøven, og lige nu afventer svar fra spilleren, hvorvidt han ønsker at få en b-prøve. Hvis den også er positiv, står han til en straf.

Står til ansvar

Ifølge svenske Expressen har spilleren fået ophævet sin kontrakt med sin klub. Han har spillet på flere svenske hold, mens han også har spillet som professionel i flere store europæiske ligaer.

- Jeg kan ikke kommentere noget lige nu, fordi sagen er under behandling. Alt bliver undersøgt af doping-kommissionen. Jeg står til ansvar for det, jeg har gjort, men det er ikke noget, jeg kan kommentere nu, siger spilleren til Expressen og slår fast, at han angrer.

- Min største drøm er at kunne spille håndbold igen. Lige nu er det en rigtig lang proces, jeg er på vej igennem, lyder det fra den svenske håndboldspiller.

Det hører til sjældenhederne, at spillere bliver taget for doping i håndbold-sammenhæng. Det hænger ikke sammen med, at problemet ikke eksisterer, men snarere at sporten endnu ikke har samme test-standard som i andre sportsgrene.

Herhjemme opstod den første doping-sag i dansk håndbold, da den daværende Århus GF-spiller Mads Lind blev testet positiv for brugen af anabole steroider i starten af årtusindet.

Sidste år blev Ruslands U19-kvinder frataget en EM-sølvmedalje, da tre af holdets spillere testede positiv for stoffet meldonium. Samme stof, som tennisspilleren Maria Sharapova også afsonede en doping-karantæne for.

