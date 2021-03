Skandale ved håndbold-VM: Præsident udelukket

Egyptens håndbold-præsident er blevet suspenderet fra al håndboldaktivitet efter talrige brud på coronareglerne under VM

På banen var punktummet for Egyptens VM-slurtunde en hæsblæsende kvartfinale mod Danmark, hvor værtsnationen måtte se sig slået i straffekastkonkurrence.

Men her en måneds penge efter exitet lider egyptisk håndbold endnu et nederlag.

Landets håndbold-præsident, Hesham Nasr, er blevet suspenderet fra håndbold af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) for gentagne brud på coronareglementet under slutrunden.

Det skriver IHF på deres hjemmeside.

'Grundet alvorlige og gentagne overtrædelser på COVID-19 forholdsreglerne af præsident Hesham Nasr, som skulle have været et forbillede, har IHF's råd enstemmigt besluttet at suspendere Hesham Nasr fra al håndboldakvitet med omgående effekt', skriver IHF i pressemeddelsen.

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Tænk sig, at den dag skulle komme!

Nasrs primære overtrædelse er, at han har opholdt sig udenfor de såkaldte 'boble-zoner', der er designet til at gøre smitteopsporing nemmere.

Han fik angiveligt tilbuddet om, hvorvidt han ville være en del af boblen eller ej og sagde ifølge IHF ja til at være det.

De specifikke overtrædelser kan du se i faktaboksen herunder:

Håndbold-præsidentens corona-svipsere 13. januar: Hesham Nasr går mellem boble og ikke-boble zoner under åbningsceremonien. 15. januar: Hesham Nasr mødes med folk fra Kap Verdes ambassade under Kap Verde-Ungarn og skifter igen mellem boble og ikke-boble zoner 17. januar: Hesham Nasr har gæster på besøg, som ikke er en del af boblen. Blandt gæsterne er medlemmer af det egyptiske parlament. Samme dag bliver Nasr underrettet om sine overtrædelser af IHF, der beder ham forklare overtrædelserne. 18. januar: Hesham Nasr skriver i et brev til IHF, at han respekterer coronareglementet. 18. januar: Under Nordmakedonien-Chile går Hesham Nasr fra VIP-zonen, som ikke er en del af boblen ned til banen, som er en del af boblen, hvilket er en klar overtrædelse af coronareglerne. Dette skete for åben skærm. Vis mere Luk

