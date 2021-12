Skanderborg Aarhus stopper bundproppens gode stime

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det er halvanden måned siden, at Nordsjælland Håndbold sidst tabte i herrernes håndboldliga, men mandag måtte tabellens bundprop gå fra banen uden point.

Mod Skanderborg Aarhus, der ligger på tredjepladsen, endte det i egen hal med et nederlag på 29-31 til Nordsjælland.

Oprykkerne havde inden kampen spillet tre kampe i træk uden at tabe - to uafgjorte og en sejr - hvilket var en noget af en oprejsning for nordsjællænderne, der tabte otte af sine første ni opgør.

Men mod Skanderborg Aarhus blev det altså til et nederlag. Østjyderne førte med 13-12 ved pausen, men i anden halvleg blev det lidt mere tydeligt, at de to hold ligger i hver sin ende af tabellen.

Skanderborg Aarhus trak en smule fra og førte i det meste af anden halvleg med mindst to mål.

Fredericia og Lemvig-Thyborøn mødtes også mandag. Her vandt Fredericia 36-31, hvilket betyder, at Fredericia hopper op på ligaens fjerdeplads med 17 point. Lemvig-Thyborøn har 12 point på syvendepladsen.

Tidligere mandag vandt Bjerringbro-Silkeborg (BSH) 29-28 over TTH Holstebro. Dermed blev TTH's dårlige stime i ligaen forlænget. Holdet har nu tabt seks af sine seneste otte kampe.

BSH har vundet to i træk og er nummer seks i ligaen med 15 point. TTH er nummer otte med 12 point.