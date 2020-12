Skanderborg slukker sejrstørke mod TTH Holstebro

Det har været småt med sejr for Skanderborg Håndbold på det seneste, men torsdag fik holdet noget at glæde sig over.

Efter næsten to måneder uden sejre i herrernes håndboldliga blev det nemlig til to point, da TTH Holstebro, som ellers havde vundet fem kampe i træk inden opgøret, blev besejret 30-27.

Det er Skanderborgs første sejr efter seks ligakampe uden. Med den har holdet nu 16 point på niendepladsen.

TTH Holstebro har 24 på ligaens tredjeplads.

I første halvleg så det ellers hurtigt ud til, at TTH ville leve op til sin favoritværdighed. Efter lidt over ti minutter stod der 7-3 i gæsternes favør.

Men Skanderborg hankede op i sig selv og kom på 10-8, inden TTH vågnede lidt op, så de ved pausen var foran 14-13.

Efter pausen tog hjemmeholdet dog hurtigt teten. Det blev hurtigt 14-14, og Skanderborg nåede op på 23-18, inden TTH begyndte at hale ind igen.

Det endte med at blive en gyser. Med små ti minutter tilbage reducerede TTH til 24-25. Men Skanderborg holdt hovedet koldt og fik forspringet op på tre mål igen.

TTH's Aaron Mensing reducerede til 26-28 med to et halvt minut tilbage og holdt håbet i liv for gæsterne. Kay Smits gjorde det lidt efter til 27-28, og så var spændingen genoprettet.

Men Thomas Arnoldsen slukkede TTH's comeback-drøm, da han med 45 sekunder tilbage gjorde det til 29-27.

Tidligere torsdag vandt Fredericia 30-24 over TMS Ringsted, mens Ribe-Esbjerg tog en 31-22-sejr over bundproppen Lemvig-Thyborøn.