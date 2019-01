Skandinavisk gyser i vente: - Der bliver knald på

HERNING (Ekstra Bladet): Der er lagt op til et drama mellem Danmark og Norge, når de mødes i puljefinalen. Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Lauge, at han håber, at en propfyldt Boxen i Herning kan tippe sejren over til danskerne.

Artiklen fortsætter under billedet.

Hjemmebanen skal hjælpe Danmark mod Norge, mener Rasmus Lauge. Foto: Jens Dresling

- Jeg tror, at det bliver en god kamp. Der bliver knald på, og det bliver sandsynligvis nok også en kamp, der går ned til sidste minut med en afgørelse, og så satser jeg på, at vi med vores hjemmebanefordel kan drage nytte af det, siger Lauge og nævner også ’sikkert, dansk angrebsspil’ som en af nøglerne til dansk sejr.

Til Ekstra Bladet siger Lasse Svan, at han ser frem til en kamp med masser af tempo og god tilskueropbakning.

- Vi glæder os meget til en proppet hal i morgen og forhåbentlig med en masse danskere, der jubler med os og pifter ad modstanderen, siger Svan.

Få vendt næsen hjemad

En sejr til Danmark vil sikre danskerne fire point med over i mellemrunden og en god mulighed for at spille sig i en semifinale.

- Det er utroligt vigtigt med en sejr, også i forhold til at give de bedste muligheder for at komme i en semifinale, så er det klart, at en sejr i morgen betyder utroligt meget, så det går vi benhårdt efter og tror også, at vi har kvaliteterne til det, siger Svan.

Norges største våben mod danskerne bliver deres hurtige kontrafase, og her handler det for det danske hold om at få benene på nakken og løbe hjem i en fart efter hvert angreb.

- Vi skal lade være kigge for meget bold og så få næsen vendt hjemad. Og så håber jeg også på, at vi kommer hjem og står i forsvaret, og når de kommer med deres tryk, at vi kan lukrere på, at de bliver nødt til at satse lidt i kontrafasen, siger Svan.

Se også: Danmark storsejrer og er i gruppefinale trods frygtelig start

Se også: Norge smadrede sig til mellemrunden og gruppefinale mod Danmark

Inden dansk VM-kamp: 'Det er en lidt højrøvet indstilling'