Skattefidus har stor betydning: - Et grimt regnestykke

Sidste år leverede Aalborg Håndbold noget af et transferchok, da klubben offentliggjorde, at den hentede Mikkel Hansen fra 2022.

Mandag tangerede Aalborg så sin egen enorme transfer ved at hente Danmarks landsholdsanfører, Niklas Landin, hjem til Danmark fra 2023. Stjernen har skrevet under på en fireårig kontrakt og forlader dermed Bundesligaen efter 11 år.

- Det er kæmpestort, at det er lykkedes at hente en spiller af Niklas Landins kaliber. Han er blevet kåret til verdens bedste to år i træk. Det siger næsten det hele. Vi er gigant-stolte over, at Niklas har lyst til at være en del af projektet i Aalborg, siger Aalborg-direktør, Jan Larsen, til Ekstra Bladet.

- De to største spillere, som dansk håndbold måske nogensinde har fostret, skal spille i Aalborg Håndbold. Jeg må knibe mig selv lidt i armen.

Artiklen fortsætter under billedet..

- Næste sommer har han to år tilbage af sin kontrakt i Kiel. Hvordan har I revet ham fri af den?

- Der har været en mulighed for, at Niklas kunne komme ud af kontrakten, og den har vi i fællesskab udnyttet. Det betyder selvfølgelig også, at vi har måtte betale nogle penge for at købe ham fri af kontrakten.

- Har der været en klausul i hans kontrakt?

- Der har været en klausul i kontrakten. Ved at betale et beløb og at han har haft det ønske at komme ud af den, har det så været en mulighed, som vi har løst med Kiel.

Artiklen fortsætter under billedet..

Verdensstjernen skal igen spille i den danske liga. Senest var for Bjerringbro-Silkeborg i 2012. Foto: Jens Dresling

- I henter dermed to af Danmarks bedste håndboldspillere nogensinde. Hvordan har I penge til det?

- Det har vi, fordi vi er en veldreven håndboldklub med snusfornuft og har oplevet en vækst de senere år, som har gjort det muligt. Vi har haft overskud 11 år i træk, og jeg kan roligt afsløre, at det ser rigtig fornuftigt ud i år.

- Vi har også ansat flere medarbejdere i administrationen for at generere de indtægter, der skal til. Lige nu har vi folk på venteliste til at købe sæsonkort, vi har vækst af sponsorer, som har været helt, helt unik, og det har så gjort, at netop økonomien kan følge med.

- Så der har ikke været én investor, der har lagt en masse penge til købet?

- Nej, nej. Ligesom da Mikkel Hansen blev købt, så er det planen, at det her bare skal være en del af den ordinære drift. Selvfølgelig får de gode lønninger. Det er der også mange af vores andre spillere, der får. Vi har nogle af de allerbedste. Det koster jo penge.

- De har begge været i udlandet i over ti år og kan dermed komme hjem på forskerordningen med lavere skattesats. Hvad har det af betydning?

- Det har da stor betydning. Det er da attraktivt, at de kan komme ind på den ordning, og det har absolut også været med til at gøre det muligt.

- Ville I kunne have hentet dem uden forskerordningen?

- Det har jeg ikke regnet på. Jeg ved bare, at det vil være et grimt regnestykke.

Mikkel Hansen og Landin bliver klubkammerater. Foto: Jens Dresling

- Hvem får mest i løn - Landin eller Mikkel Hansen?

- Ooorh, der kan du næsten godt selv regne ud, hvad jeg vil svare på det.

- Så gætter jeg på Mikkel?

- Det kommer jeg ikke til at kommentere, men de kommer nok ikke til at lide nød nogle af dem, siger Jan Larsen.

Han vil ikke konkret fortælle, hvornår kontakten med Landin først opstod, men siger dog, at det ikke er noget, 'der er sket i forgårs, fordi mange ting spiller ind'.

Landin siger til Aalborgs hjemmeside, at der 'gennem den seneste tid har været nogle familiære udfordringer, som vi løser bedste ved at vende hjem til Danmark'.

Hertil har Jan Larsen ingen kommentarer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet skrev seneste år om de danske landsholdsstjerners million-lønninger - se dem her (+)