Skatteordning giver Mikkel Hansen længere sommerferie

Længere ferie og lavere skat.

Det er udbyttet for Mikkel Hansen, når en af verdens bedste håndboldspillere med lidt forsinkelse tiltræder i Aalborg Håndbold til sommer.

For mens resten af nordjydernes trup påbegynder sæsonforberedelserne allerede i juli, har Mikkel Hansen første arbejdsdag 21. august.

Det skyldes, at han til den tid vil have været ti år og én dag i udlandet, og derfor kan han vende tilbage til det danske arbejdsmarked på forskerordningen, der har en lavere skattesats.

Det bekræfter Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, i et interview med B.T. Her medgiver direktøren, at det sportsligt ikke er optimalt, men at det er en lille pris at betale for at råde over Mikkel Hansens kompetencer.

- Mikkel tiltræder 21. august, der starter hans kontrakt. Det er selvfølgelig ud fra, at han så kan komme på den ordning (forskerordningen, red.), for så har han været ude i ti år.

- Det er klart, der er en ulempe i det. Men det er det muliges kunst, siger direktøren.

Siden Mikkel Hansen for snart ti år siden forlod det hedengangne AG København, har han tørnet ud for Paris Saint-Germain.

Forskerordningen er lavet for at kunne tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Man skal have en månedsløn på mindst 70.400 kroner om måneden for at kunne være på ordningen.

Opfyldes alle ordningens krav, kan man nøjes med at betale 27 procent i skat plus arbejdsmarkedsbidrag.

Forskerordningen har gennem tiden også været et middel til at lokke mange udenlandske fodboldspillere til Danmark.