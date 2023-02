Sker lige efter VM: 'En skændsel'

GOG-cheftræner Nicolej Krickau er utilfreds med, at spillerne ikke får tid til restitution efter VM. DHF er klar til at ændre på kampprogrammet, hvis klubberne vil have det

Det så virkelig skidt ud.

Søndag måtte den danske VM-helt Magnus Saugstrup forlade banen for sin tyske klub Magdeburg med en skade.

Under en uge efter VM-finalen var han allerede i aktion igen. Flere af de andre danske guldvindere var også straks i kamp igen. Der blev blandt andet spillet dansk topkamp lørdag mellem Aalborg og GOG.

I kølvandet på Saugstrups skade ytrede GOG-cheftræner Nicolej Krickau kritik.

Han uddyber til Ekstra Bladet.

- Spillere og trænere har i lang tid råbt på, at kalenderen er for dårligt sat sammen.

- Vi er allesammen indstillet på, at der skal spilles en stor mængde kampe, hvis produktet skal løbe rundt kommercielt, men jeg tror, at de fleste er enige i, at vi hellere vil samle flere kampe på kortere tid, selvom det lyder mærkeligt, og så være sikret nogle restitutionsperioder.

- Igen bliver landsholdsspillerne taget som gidsler, og det bliver endnu værre næste år med et OL i sigte.

Her udgår Saugstrup skadet. Landin-brødrene trøster ham

- Er belastningen så ikke bare det hårdere i den kortere tid, hvor der kommer flere kampe?

- Så bliver træningsbelastningen til gengæld det mindre, hvis vi samler kampene i den periode.

- Der skal ikke laves revolutioner, men at spille så kort tid efter slutrunden er vanvittigt, mener jeg. Det gælder nærmest i alle ligaer.

GOG-træneren vil gerne have mere pause til spillerne lige efter slutrunder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Den nemme løsning på den korte bane er, at de nationale forbund er lidt smartere. Jeg synes, at det må starte med vores eget. Flyttede man det bare fem til syv dage i Tyskland og Danmark i forhold til nu, så var vi langt, tror jeg, siger GOG-cheftræner Krickau, der påpeger, at klubberne også har et ansvar.

Hos Dansk Håndbold Forbund er man klar på at give spillerne mere pause efter slutrunderne, hvis det er klubbernes ønske.