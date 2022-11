Skete med ét sekund igen: - Jeg blev rigtig sur

Trine Østergaard fik en udvisning efter 29 minutter og 59 sekunder. - Det lignede, at hun var blevet kørt over af et tog, siger danskeren om sin modstander

Det skete med bare ét sekund til pause.

Trine Østergaard gav sin modstander et skub i en ellers ufarlig position, hvorefter Montenegros Ivona Pavicevic tilsyneladende faldt noget nemt i gulvet.

Den danske fløjstjerne fik dermed en to minutters udvisning med ind til pause i Danmarks sejr i EM-semifinalen.

- Jeg tror, at dem, der kender mig, de ved godt, at det (temperamentet, red.) godt kan komme frem i sådan nogle kampe.

- Først bleg jeg utrolig frustreret over dommerne, og så blev jeg rigtig sur på mig selv bagefter, fordi jeg skal bare lade være med at give hende det ekstra skub.

Den danske bænk var mange gange undervejs oppe at køre. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det gør, at situationen ser voldsom ud, og det var den overhovedet ikke. Der var jo ikke noget som helst. Jeg skulle bare have ladet være. Det var dumt af mig.

- Filmede hun?

- Det ved jeg ikke, om hun gjorde. Jeg synes ikke, at jeg er den stærkeste, og det lignede, at hun var blevet kørt over af et tog, så ...

Annonce:

- Hvad synes du om deres måde at spille på?

- Det har vi set en masse kampe til denne her slutrunde.

- Hvis man kan stå imod den form, de spiller på, så vinder man kampen, som vi gjorde i dag, men der er desværre også andre hold, der er faldet i fælden. Det handler om at være klog og kynisk.

Efter en hårdt spillet kamp kunne de danske stjerner juble. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ubeskriveligt

Den første finaleplads i 18 år til de danske håndboldkvinder glæder naturligvis Østergaard.

- Det er totalt ubeskriveligt, at vi har spillet os i en EM-finale. Jeg er fuld af eufori og jubler med alle pigerne.

- Det er først, når vi synger sejrssang, at alle følelser sprudler frem i mig, og det går op for mig, at vi skal spille EM-finale. Jeg har drømt om det i så mange år.

Søndag klokken 20.30 spiller Danmark finale mod Norge eller Frankrig.