Skifter til storklub

GOG's landsholdsfløj Emil Jakobsen skifter den danske liga ud med Bundesligaen fra næste sæson.

Således har han skrevet under på en treårig kontrakt med den nordtyske storklub Flensburg-Handewitt, beretter klubben på sin hjemmeside.

Den 22-årige Jakobsen har et år tilbage af kontrakten med GOG, men med store præstationer har han gjort sig interessant på det store håndboldmarked.

- Vi havde kontrakt med Emil til sommeren 2022, men det er klart, at når en ung spiller over en lang periode bidrager med så mange og så flotte scoringer og samtidig spiller sig på landsholdet, så er vi godt klar over, at tiden i GOG-trøjen sandsynligvis lakker mod enden.

- Sådan er kårene for klubberne i den danske liga, og vi beviser endnu engang, at vores spillere er interessante for de største håndboldklubber i verden, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til den fynske klubs hjemmeside.

