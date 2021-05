Skive er tilbage i håndboldligaen efter fem års fravær

Håndboldherrerne fra Skive fH er tilbage i landets bedste række.

Fem år efter at holdet rykkede ned i 1. division, tager Skive nu turen den anden vej.

Det står klart, efter at holdet lørdag spillede uafgjort 26-26 ude mod Ajax København.

Holdene spillede bedst af tre opgør, og Skive lagde ud med at vinde suverænt med 35-24 på hjemmebane for to uger siden.

Derfor gik holdet ind til lørdagens opgør med visheden om, at uafgjort var nok til at sikre oprykning.

I København ydede Ajax betydeligt bedre modstand, men var bagud med tre mål ved pausen.

Føringen blev øget til fire mål i anden halvleg, men københavnerne bevarede kontakten og udlignede med syv minutter igen til 23-23.

Så fulgte en spændende afslutning, hvor hjemmeholdets Rasmus Graffe sørgede for endnu en udligning med to minutter igen.

Ajax tog en timeout med lidt over et halvt minut tilbage, men det blev ved uafgjort, og gæsterne kunne juble over et comeback til øverste hylde.