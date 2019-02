Skjern er tæt på CL-exit efter surt nederlag til Nantes

Skjern Håndbold spillede langt hen ad vejen en fremragende kamp og var på vej mod en skalp hjemme mod den franske storklub Nantes i Champions League, men det endte alligevel med et dansk nederlag på 32-34.

Dermed er Skjern meget tæt på exit i turneringen. Den danske mester har seks point for 12 kampe på sidstepladsen i gruppe B og behøver sejre i de to sidste kampe bare for at holde liv i håbet om avancement.

Skjern førte i stort set hele kampen, blandt andet med fire mål midtvejs i anden halvleg, men Nantes hævede niveauet, da det snerpede til.

Skjern kunne ikke have drømt om en bedre start på kampen, og efter fire minutter lyste måltavlen 4-0 til hjemmeholdet.

Blandt andet et par lette scoringer i et tomt mål, efter at Nantes havde forsøgt sig med syv mod seks i angrebet, grundlagde føringen på de fire mål, som fik Nantes til at tage en tidlig timeout.

Særligt René Rasmussen strålede fra start, og da også norske Bjarte Myrhol indledte veloplagt, kunne Skjern også bringe sig på 8-4.

Derefter begyndte Nantes at komme lidt bedre ind i kampen, men Skjern-målmand Björgvin Gustavsson viste fortsat højt niveau mellem stolperne og snuppede 7 af de første 16 franske forsøg.

Dermed mærkede Skjern ikke til, at keeper Emil Nielsen, der skifter til netop Nantes efter sæsonen, var ukampdygtig og ikke kunne spille.

Blandt andet snuppede Gustavsson et straffekast, så Skjern fastholdt forspringet på fire mål ved 13-9.

Artiklen fortsætter under billedet.

Gustavsson's redninger var ikke nok for Skjern. Foto: Ritzau Scanpix

I den anden ende viste Anders Eggert frækhed på højt plan, da han tre gange lobbede bolden over målmanden til scoring på straffekast.

Det danske hold blev dog ramt af en række tominuttersudvisninger, og det medvirkede til, at Nantes kunne hænge på og reducere til pausestillingen 17-15 til Skjern.

Et par Skjern-fejl i begyndelsen af anden halvleg hjalp dog Nantes, som ved 20-19 bragte sig foran for første gang i opgøret.

Men Skjern svarede perfekt tilbage og brugte to minutter i overtal som afsæt til at score fire på stribe, så hjemmeholdet førte 23-20 efter ti minutter.

Da Myrhol fra stregen præcis midtvejs i halvlegen gjorde det til 26-22, begyndte det for alvor at tegne til et stort dansk resultat.

Det blev også 27-23, inden Skjern begik flere tekniske fejl, som Nantes udnyttede med tre mål i træk til 26-27.

Skjern tog timeout, men det hjalp ikke. I stedet scorede Nantes også de næste mål og kom foran 28-27.

Slutminutterne blev nervepirrende, men med målet til 34-32 et minut før tid sikrede Nantes den ventede sejr.

Se også: Tryllemål - og vanvittig stempling på halsen