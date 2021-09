Skjern henter keepererstatning i svensk topklub

Skjern Håndbold har fundet erstatningen for den norske målmand Robin Haug, der formentlig er ude hele sæsonen på grund af et overrevet korsbånd.

Vestjyderne har købt den 24-årige Anton Hagvall fri af kontrakten i svenske Alingsås og lavet en aftale, der gælder for resten af sæsonen.

Det oplyser Skjern i en pressemeddelelse.

Sportschef Thomas Klitgaard roser den svenske klub for samarbejdet.

- Vi er meget tilfredse med, at vi på dette tidspunkt i sæsonen har fundet en kvalitetskeeper, der fra dag et kan gå ind og supplere Christoffer Bonde. Anton Hagvall er en dygtig keeper, som vi forventer os meget af i samspil med Bonde.

- Der skal samtidig også lyde et stort tak til Alingsås, der har været utrolig samarbejdsvillige under hele transferprocessen, siger sportschef Thomas Klitgaard.

Anton Hagvall var ikke i tvivl, da Skjern bød sig til.

- Skjern Håndbold er en storklub i Danmark, så da muligheden bød sig, var det bare om at slå til. Det er et stort skifte for mig, og jeg er stolt over, at Skjern kiggede i min retning, siger Anton Hagvall.