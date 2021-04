Skjern henter Myrhol-erstatning i kroatisk storklub

Skjern Håndbold har skrevet kontrakt med Senjamin Buric. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den 30-årige bosniske landsholdsspiller er hentet til klubben som erstatning for Bjarte Myrhol, der forlader Skjern efter denne sæson.

Buric spiller i øjeblikket i storklubben RK Zagreb, som er kroatisk mester og var med i Champions League.

Stregspilleren har underskrevet en toårig kontrakt med Skjern, og han glæder sig til at spille i den danske klub.

- Skjern Håndbold er en stor klub i Europa, der har præsteret flot på den internationale scene gennem de sidste mange år.

- Jeg har store forventninger til skiftet, og det håber jeg også, at fansene har til mig. Jeg skifter til Skjern for at vinde titler, siger han til Skjerns hjemmeside.

Senjamin Buric, der er tvillingbror til Flensburg-Handewitt-keeperen Benjamin Buric, har scoret 32 mål i Champions League i denne sæson.

- Buric er en helt anden type end Bjarte Myrhol. Han er god i højden, en stærk screeningsspiller med stor fysik, og så dækker han glimrende op i midterforsvaret, siger sportschef i Skjern Thomas Klitgaard.

38-årige Bjarte Myrhol meddelte tidligere på ugen, at han stopper karrieren efter denne sæson.

Anføreren for Skjern og Norges landshold døjer med smerter, blandt andet efter en skulderoperation i efteråret.

- Der går desværre ikke en dag uden smerter, og jeg har i en længere periode sovet dårligt.

- At spille håndbold på topplan med smerter er okay i en kort periode, men når det strækker sig over så lang tid, så bliver det både demotiverende og hårdt - både fysisk og mentalt, sagde Myrhol til Skjerns hjemmeside.

Skjern tager lørdag hul på slutspillet i herrernes håndboldliga mod TTH Holstebro.