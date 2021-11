Skjern henter norsk landsholdsspiller

Skjern Håndbold krydrer fra næste sæson truppen med en norsk forstærkning.

Den 23-årige bagspiller Simen Pettersen har således skrevet under på en treårig kontrakt med den danske klub, hvor han tiltræder efter indeværende sæson.

Det skriver Skjern i en pressemeddelelse.

Pettersen kommer til Skjern fra Elverum i hjemlandet. I sommer var han med det norske landshold til OL i Tokyo og er i alt noteret for 12 optrædener på nationalmandskabet.

- Interessen for Simen har været kæmpe stor i hele Europa, så vi er ovenud tilfredse med, at han har valgt Skjern Håndbold, siger sportschef Thomas Klitgaard i pressemeddelelsen.

- Vi har fulgt ham i en længere periode og har ligesom mange andre klubber bemærket, at han har udviklet sig markant i Elverum de seneste sæsoner.

- Derfor er vi ikke blege for at kalde det et scoop, at han i de kommende tre sæsoner skal spille i grønt. Simen er et fysisk pragteksemplar med store spidskompetencer offensivt, så vi ser frem til, at han skal fortsætte sin udvikling i det vestjyske.

Pettersen selv siger, at han har valgt Skjern, fordi han anser den som en traditionsklub med store ambitioner.

- Det er en klub, der tilhører toppen i Danmark, og det vil jeg meget gerne være en del af. Jeg har virkelig stor tro på projektet og glæder mig til at kæmpe om medaljer i den grønne trøje, siger nordmanden.

Skjern møder lørdag TTH Holstebro i Herre Håndbold Ligaen. Inden kampen ligger holdet på femtepladsen.