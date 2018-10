Skjern snupper et point i dramatisk remis mod kroater

Skjerns håndboldherrer har fået en god start i Champions League-gruppespillet og var favoritter i søndagens hjemmekamp mod HC PPD Zagreb.

Men Zagreb viste sig som en meget vanskelig modstander, og Skjern skulle bruge et mål i sidste minut fra Kasper Søndergaard for at spille 31-31.

Inden da var der masser af flotte mål og dramatiske øjeblikke.

I første halvleg fulgtes de to hold pænt ad. Skjern bragte sig foran 13-11, og det begyndte at ligne noget for hjemmeholdet.

Men Zagreb svarede godt igen og fik udlignet til 13-13, og det stod uafgjort 14-14 ved pausefløjtet.

I begyndelsen af anden halvleg havde Skjern det svært og kom hurtigt bagud 14-17.

Derfra var det op ad bakke for hjemmeholdet, som dog fik kontakt ved stillingen 21-21.

Skjerns rutinerede fløjspiller Anders Eggert scorede tre mål i træk i den periode og gjorde det til både 22-21, 23-22 og 24-22.

For anden gang i kampen smed Skjern en føring på to mål væk, da Zagreb udnyttede flere fejl fra hjemmeholdet.

Zagreb kom også foran 25-24 med tre mål i træk, og siden blev det meget tæt og spændende i de sidste ti minutter.

Skjern blev ved med at halte efter kroaterne, som tre gange i træk var foran med et enkelt mål.

Emil Nielsen stod en god kamp for Skjern, og målmanden var med flere gode redninger med til at holde hjemmeholdet inde i kampen.

Thomas Mogensen udnyttede en stor blunder i Zagrebs forsvar og bragte Skjern foran med 28-27.

Zagreb udlignede endnu en gang, og kampen kunne tippe begge veje på dette tidspunkt.

Skjern kom bagud 30-31 med et minut tilbage, og et nederlag truede forude, men vestjyderne fik endnu en gang udlignet - denne gang ved backen Kasper Søndergaard.

Ved stillingen 31-31 tog Zagreb en timeout i et forsøg på at køre så meget tid af klokken som muligt og fremtvinge et sejrsmål.

Med 22 sekunder tilbage lykkedes det dog ikke Zagreb at score, og så endte det hele med pointdeling.

Skjern rykker op på tredjepladsen og har nu fem point efter fire kampe i gruppe B. I næste kamp om en uge skal Skjern hjemme møde Paris Saint-Germain og Mikkel Hansen.

