Skjern tvinger GOG ud i afgørende kamp om finaleplads

GOG's håndboldherrer havde muligheden, men magtede ikke at spille sig i DM-finalen onsdag aften mod Skjern.

For Skjern, der havde tabt den første semifinale med ti mål, vandt 30-27 hjemme over GOG og tvang serien ud i en tredje og afgørende kamp.

GOG kom bedst fra start og foran 4-2, men derfra spillede Skjern sig ind i kampen foran en næsten udsolgt hjemmebane. Der var 3121 tilskuere til stede i Skjern Bank Arena.

Anført af Skjerns bagspiller Lasse Mikkelsen fik hjemmeholdet kontakt og trak også en smule fra GOG.

Torbjørn Bergerud stod en god første halvleg for GOG, som takket være nordmanden kun var bagud 12-15 ved pausen.

GOG var ved at få færten af noget i starten af anden halvleg, hvor udeholdet reducerede til 17-19, men Skjern svarede godt tilbage og trak yderligere fra.

Skjern kom foran med 23-18 med et kvarter tilbage, og GOG snuppede en timeout for at få styr på sagerne inden slutfasen.

Bergerud fik en pause i GOG-målet, og det kunne Skjerns dygtige skytter tage æren for.

Der gik dog kun få minutter, før Bergerud igen var at finde i fynboernes mål.

GOG fik reduceret til 23-26 med syv minutter tilbage på uret, og fynboernes Mathias Gidsel reducerede til 25-28 med tre minutter tilbage, men tættere på kom holdet ikke.

Skjern spillede klogt, blev ved med at sætte bolde i nettet og fik minutterne til at gå stille og roligt til slut.

Der skal dermed spilles en tredje semifinalekamp i Gudme. Den kamp spilles på lørdag.