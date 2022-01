Skjulte kameraer fundet i omklædningsrum

Kvindelige håndboldspillere fra Bundesliga-klubben TuS Metzingen har opdaget to gemte kameraer i deres omklædningsrum. Holdet er i chok

Kvinderne fra TuS Metzingen fik en ubehagelig overraskelse, da de gjorde deres indtræden i omklædningsrummet.

Tidligere på ugen fandt nogle af spillerne nemlig to skjulte kameraer i rummet, hvor de normalt smider tøjet, går i bad og klæder om.

Det skriver den tyske avis Bild.

Nærmere sagt fandt den grænseoverskridende hændelse sted mandag, og holdet fra den bedste tyske håndboldrække har underrettet politiet om de vilde fund.

Selvsamme medie beretter, at den tyske ordensmagt har mistænkt én person tæt på holdet for forbrydelsen. Det skriver klubben også på sin hjemmeside torsdag.

Hverken politiet eller håndboldklubben beretter, hvem vedkommende er. Men TuS Metzingen stopper samarbejdet med den pågældende person med øjeblikkelig virkning.

Holdets manager, Ferenc Rott, har sat ord på den ubehagelige episode, som har rystet klubben og den tyske håndboldverden.

- Denne modbydelige handling, også af en fortrolig, er simpelthen chokerende og har påvirket os alle. Men jeg er imponeret over, at vores spillere holder sammen og har besluttet at spille den næste kamp, fortæller manageren og tilføjer:

- Vi vil ikke lade sådan noget få os ned. Og det faktum, at holdet gerne vil spille håndbold igen med det samme, er et stærkt signal. I denne svære tid har vi fået stor opbakning fra politiet, foreningen og andre hold. Det hjælper selvfølgelig, og det takker vi dig for.

TuS Metzingen skriver også på sin hjemmeside, at klubben fortsat er i kontakt med politiet.