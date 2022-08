Skræk-melding for stjernen: Korsbånd revet over

Bjerringbro-Silkeborgs venstreback William Bogojevic må formentlig vinke farvel til hele den kommende håndboldsæson.

Det beretter klubben på sin hjemmeside, efter at en skanning har afsløret, at svenskerens korsbånd er revet over.

Uheldet skete ved weekendens træningsturnering i norske Arendal.

- Først og fremmest er det selvfølgelig rigtig synd for William, der har pådraget sig den her alvorlige skade. Det kommer selvfølgelig altid uheldigt, og for holdet og klubben er det også en træls melding at få, siger Michael V. Knudsen, sportslig ansvarlig i BSH.

- Det er en af vores vigtige spillere, som har pådraget sig den her skade, og som formentlig er ude resten af sæsonen.

Den 25-årige Bogojevic kom til BSH i 2020 fra den svenske klub Sävehof og har udviklet sig til en profil hos BSH.

- Vi kommer til at mangle ham på holdet og med de kvaliteter, han byder ind med på allerhøjeste niveau. Han har udviklet sig til et højere og højere niveau både angrebsmæssigt og i forsvaret.

- Han stod til at skulle have en endnu større rolle i år, så det gør også, at vi står nu og er rigtig trætte af det sammen med William, siger Michael V. Knudsen.

For William Bogojevic venter nu en operation og derefter et langt genoptræningsforløb.

BSH indleder HTH Herreligaen med et brag mod GOG 31. august. Forinden venter en pokalkamp mod KIF Kolding og en europæisk kamp mod spanske Cuenca.

