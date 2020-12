Skrap moster tager storesøsters barselsvikariat

Rikke Iversen blev sendt hjem med Mulle i en snestorm for tre år siden, men nu er hun klar til at shine - bare storesøster ikke føder før tiden...

HERNING (Ekstra Bladet): Af alt det, der IKKE må ske, er det værste faktisk, hvis storesøster føder midt i det hele.

27-årige Rikke Iversen er på sin vis med til EM som barselsvikar for storesøster Sarah, 30, der går højgravid rundt med sin egen boble ovre i Ikast.

Hun har termin i starten af januar, men har højt og helligt lovet, at skulle fødslen indtræffe før beregnet, så kommer hun altså kørende op til Scandic Hotel i Herning og viser ’Blobber’ frem for lillesøster, der er spærret inde i sin røde boble.

- Jeg kalder ham Blobber. Sarah og Mark ved, hvad han skal hedde, men vi andre har ikke fået noget at vide endnu, så Blobber er kunstnernavnet. Det vil da være svært ikke at være en del af det, men samtidig er det jo heldigt, at vi er en kæmpe håndboldfamilie, og Sarah er selv en del af det og har været med i dette regi, siger Rikke Iversen.

Sarah har lovet, at hun givet fald kommer til Herning og råber fra parkeringspladsen...

- Jamen… Så vil jeg jo stå ved vinduet og tude. Jeg ville jo også så meget ønske, at hun, når hun nu bor så tæt på, kunne komme forbi hver dag, så jeg kunne få min daglige dosis.

Hvordan er det at skulle være moster? Er du selv ved at blive skruk?

- Ja og nej. Når det ikke er en selv, så er det største, at ens søster skal have et barn, sådan er det. Jeg var sådan en type, der tænkte: Jeg kommer ikke til at gå amok i baby-ting, men… Nu findes de forretninger, jeg ikke anede eksisterede, jo pludselig overalt, og jeg går ind i hver og én og køber noget til ham. Og han er ikke engang født endnu!

Hvad har du købt?

- Alt. Men nu hedder vi jo Aaberg til mellemnavn, og det skal Blobber nok også hedde, så jeg har fundet en Alfons Åberg-dukke til ham. Så går man jo ind i genbrugsbutikkerne og finder noget fra dengang, man selv var barn, og jeg har da sikret mig et par ’Find Holger-bøger’ selv om han sikkert først kan bruge dem, når han er seks…

Andet?

- Vi har et godt shopping-gen i familien, når det gælder den slags, så min mor har da været ude at købe både trapez og gynge, selv om han vel først, du ved…

…Må bruge dem, når han er 28?

- Haha. Ja, præcis. Vi er klar til flere stadier i hans liv.

Der skal bruges nogle bøffer inde på stregen. Her er Louise Burgaard og Rikke Iversen i aktion. Foto: Lars Poulsen

Rikke Iversen har ikke selv aktuelt planer om at forøge familien. Stregspilleren bor i Odense sammen med Steffan.

- Skrukheden har ikke ramt mig endnu, selv om Sarah er højgravid og mange veninder også er det. Jeg er stadig glad på deres vegne – og for at kunne levere børnene tilbage… Skruk er jeg ikke, men jeg er glad for andres glæde.

Steffan bruger mange f’er. Hvorffor?

- Der findes Stefan, Steffen og en blanding, der hedder Steffan.

Det er stadig mange f’er.

- Det er kun to.

Man skal sgu da kun bruge ét!

- Jamen, det er jo en blanding. Det er ikke engang specielt udenlandsk, han kommer fra Ikast!

Er de ordblinde?

- Haha, nej, men der er mange i familien, der har svært ved at udtale hans navn, så vi kalder ham bare ’Røde’.

Søstrene Iversen på hver sin fløj under VM i Tyskland med Simone Böhme og Kristina 'Mulle' Kristiansen i veloplagt midte. Foto: Lars Poulsen

Men nu skal I så møde ’Les Bleues’, og der er jo lidt franskmand i dig, ikke?

- Oui, Sarah og jeg boede i halvandet år i Paris, da vi var børn. Det kan jeg nok ikke bruge til så meget, men med klubben (Odense) har jeg jo mødt franske storhold i Champions League, så jeg er udmærket klar over, hvad de kan bringe – og det er bare verdensklasse! De er dygtige, man skal bare være klar, og det kræver, vi er på vores ypperste.

Rikke Iversen er først nu kommet ind i slutrundevarmen. Ved VM i 2017 rejste hun med til Tyskland, men blev i huj og hast sendt hjem i en mindre snestorm med nogle Nykøbing-fans sammen med Kristina ’Mulle’ Kristiansen, da Stine Bodholt meldte sig klar.

- Jeg var ikke i chok, for jeg vidste, det var en risiko. Men det er aldrig sjovt at blive vraget, så det var med gråd. Nej! Meget gråd. Det var en oplevelse, der tvang mig til at finde ud af, hvordan man kommer tilbage på benene – og håndterer sådan en situation, hvis den skulle opstå igen.

Hvordan har du det så lige nu?

- Kanon!

