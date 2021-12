Det er en flok seje kvinder, der har taget hul på VM. Der blev grædt, tudet og krammet, mens Mia Rej efter en storartet indsats lå hulkende på halgulvet, kammeraterne trøstede hinanden og lignede ikke nogen, der ville kunne sætte tre afleveringer sammen umiddelbart efter.

Men de bed det i sig, stod sammen og kunne stolte konstatere, at de trods kampens sorte skygge hev sig op og spillede flot også i de sidste 28 og et halvt minut af anden halvleg. Her er et par af de umiddelbare kommentarer kort efter kampslut.

Line Haugsted:

- Det er hårdt, men vi kiggede lige hinanden i øjnene og sagde: Vi er her stadig. Og det er desværre ikke første gang, sådan noget sket. Vi var lige sådan – hej nu, vi spiller videre. Der er ikke så meget at gøre i de situationer. Det er selvfølgelig super trist.

- Det er en hård omgang hver gang. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er galt, men det lød ikke godt. Skriget var forfærdeligt.

Mia Rej køres ud på båren. Foto: Lars Poulsen

Odense-strategen blev skærmet af uden for hallen. Foto: Lars Poulsen

Mette Tranborg:

- Jeg tror, der sker det, at jeg tager en finte indad, og så kommer Rej løbende lidt i samme retning, og jeg lander oven på hendes knæ. Det er frygteligt at være vidne til, specielt når jeg selv har haft en lignende skade. Jeg sprængte korsbåndet, og nu siger jeg jo ikke, at det er sket for hende. Men hun havde virkelig ondt.

- Vi skulle lige finde hinanden i minutterne efter, men da vi først var kommet i gang, synes jeg egentlig, vi løste opgaven fint. Det er i virkeligheden totalt kynisk, vi skal lægge det ud på sidelinjen og fokusere på kampen. Det kan man som håndboldspiller, når man spiller på det plan, som vi gør.

Mie Højlund er klubkammerat med Mia Rej og naturligvis dybt berørt. Foto: Lars Poulsen

Mie Højlund:

- Kampen får et noget andet fokus, end vi havde regnet med. Samtidig er jeg stolt af det hold, fordi vi på trods af situationen med Rej står sammen og kommer videre. Alle er enormt berørte og har behov for at trække vejret ekstra dybt ned i maven, vi kommer heldigvis godt igennem anden halvleg.

Sandra Toft:

- Det var to point og Mia Rej. Det er overskriften for i dag, konstaterer Sandra Toft.

- Hvordan samlede I jer på banen efter Mia Rejs uheld?

- Det husker jeg egentlig ikke. Der blev bare trøstet og sendt en masse søde tanker over mod Mia. Folk var lidt i chok.

- Alligevel fik I samlet jer sammen og spillet god håndbold. Ser du det også sådan?

- Ja, det gør jeg. Som håndboldspiller har jeg desværre stået i sådan en situation rigtig mange gange før, så jeg var ikke i tvivl om, at vi nok skulle få samlet os og komme godt ud af den her kamp.

- Er der så meget gods i det her hold, at det kan I godt ryste af jer?

- Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Det er klart, at der skal samles op derhjemme på hotellet og i morgen.

- Hvordan vil I efterbehandle det?

- Vi skal samle os og give hende en ordentlig krammer, og så skal vi spille om to dage. Det skal vi også have fokus på. Men først glæder vi os til at se Mia Rej.

