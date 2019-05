Skriver historie: Danmark siger ja til forslag

Fra næste sæson vil de danske ligaklubber være såkaldte test-hold for udviklingen af et video-challenge-system.

Det bekræfter formand for Dansk Håndbold Forbund, Per Bertelsen, til TV 2 Sporten.

Det blev besluttet ved et møde i Udvalget for Professionel Håndbold under DHF torsdag og er blevet vedtaget efter et ønske fra det internationale håndboldforbund, IHF.

Dermed får trænerne for hvert hold én challenge i hver kamp, hvor de kan kræve, at dommerparret ser en situation igennem på tv.

Det sker i forlængelse af det såkaldte video-proff-system, der har kørt i ligaerne denne sæson. Her har det været dommerne, der har vurderet, hvornår det har været nødvendigt at se en episode en gang mere. Naturligvis med henblik på at eliminere graverende fejl i spillet.

- Det har længe været intentionen i IHF at prøve at indføre en challenge i håndbold, og derfor har man spurgt Danmark, om vi vil teste det. Det har et enigt udvalg i aftes sagt ja til, siger Per Bertelsen til TV 2 SPORT.

Det hører med til forslaget, at man for hver challenge, der tages i en kamp, samtidig mister muligheden for en timeout, som man har tre af i en kamp. Og skulle man stå i den situation, at alle tre timeouts er taget tidligere, er det umuligt at få en challenge.