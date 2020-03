Skyndte sig til Danmark: - Det er mangel på respekt

Håndbold plejer at fylde det meste af Mikkel Hansens liv, men lige nu fylder det ingenting, mens han og resten af verden forsøger at forholde sig til en ny hverdag, hvor coronavirus skal bekæmpes.

Det siger den danske landsholdsprofil i et interview med TV3 Sport.

- Sport og i det her tilfælde håndbold må komme i anden række. Lige nu snakker vi om folks liv, og i sidste ende handler det om, at vi alle skal være sikre.

- Vi skal have styr på det her, før vi overhovedet skal snakke om noget sport, siger han.

Mikkel Hansen spiller til dagligt i Paris Saint-Germain i Frankrigs hovedstad, men nåede netop hjem til Danmark med sin kæreste og søn, inden et udgangsforbud trådte i kraft i Frankrig tirsdag middag.

Han mener, at befolkningen i Frankrig var for langsom til at opfatte situationens alvor, inden udgangsforbuddet trådte i kraft.

- Jeg synes, det var en smule mangel på respekt for andre mennesker. Mod de ældre og udsatte, som det her kommer til at ramme ekstremt hårdt, er det et forkert signal at sende at sætte sig i en park sammen med en masse andre, sidde utrolig tæt, drikke alkohol og så videre, siger han.

I Frankrig er over 11.000 personer smittede med virusset, der har kostet 372 livet i landet. Frankrig grænser op til Italien, der nu er det land i verden, hvor flest af døde af coronavirus.

Her har sygdommen kostet 3405 mennesker livet. Det er omkring 150 flere end i Kina, hvor virusset oprindeligt stammer fra og første gang blev registreret i december sidste år.

I Danmark er seks indtil videre døde, efter at de har været smittet med coronavirus.