Slået ned af medspiller: Sådan skal det være!

Stine Bodholt tog tælling under træning og 'nød' det - der var situationer, der havde kostet to minutter i kamp

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Stine Bodholt tog tælling til træning, da Louise Burgaard trak blank. Stregspilleren fra Nantes lå længe grædende og led, men heldigvis kunne hun kort efter berolige alt og alle. Hun er klar, når Danmark i aften (12.30 middag i DK) møder Australien.

- Jeg er virkelig øm under venstre øje nu, men heldigvis skete der ikke noget. Jeg fik både hånd og bold i hovedet, og det gjorde bare rigtig ondt. Det var tæt på. Den sad lige under øjet, fortæller Stine Bodholt.

Nåede du at blive bange?

- Nej, ikke bange. Det var nok mere chokket. Det er, hvad der sker. Vi gik rigtigt meget til den. Det var fedt. Vi skulle lige skrue lidt på. Det var vi alle sammen enige om uden overhovedet at have snakket om det. Nu er vi landet ved VM, og fokus er fuldstændig skruet ind på turneringen, siger forsvarskrumtappen.

Den første træning bød på mange afbrændere. Eller godt forsvarsspil?

- Der blev nok også revet og flået lidt mere, end vi normalt får lov til i kampene. Vi gik hårdere til hinanden, end vi plejer, og det er fedt. Internationalt må du jo mere, og vi skal lige op at mærke, hvor grænsen går. Der var vi til den træning. Det var vores forsvarsspil, der var i fokus.

Et tema i sig selv?

- Det synes jeg, det var. Vi ville ramme den intensitet, der er i sådan nogle kampe. Hvis vi tænker et år tilbage, så ramte vi jo det niveau i den sidste kamp mod Montenegro. Det manglede vi jo ligesom i de foregående kampe. Hvis vi i år kan ramme den allerede fra starten og være der HVER gang, så er det jo altafgørende for vores hold.

- Det lå bare inde i os alle sammen. Der var forsvar på programmet, og når der er det, så bliver der altid gået lidt hårdere til stålet. Faktisk sindssygt hårdt. Det var målt på intensitet mega godt. Der var aktioner, der klart havde kostet udvisninger i kamp, siger Stine Bodholt.

- Det er der, vi skal være bedre, og hvis vi kan få det ind til træning, står vi også langt bedre i kampene. Vi skal udfordre hinanden hårdt i træningerne.

To Stiner. I forgrunden Jørgensen og bagest og skarp Bodholt der fik et ordentligt hug under øjet til træning i Kumamoto. Det nyder hun... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Er det det vigtigste, vi lærte af EM i fjor?

- Ja. Og så skal vi undgå de lange perioder, hvor vi lukker for mange mål ind og ikke scorer selv. De to ting står for mig helt klart.

Kan I bære det gennem mod Australien, som næppe kan byde jer meget modstand?

- Ja, det er jo netop det, der er kunsten: At vi allerede i den første kamp rammer niveauet, så vi ikke pludselig skal finde det mod Sydkorea i kamp to søndag.

Det lyder som om, det bliver lidt synd for Australien. I vil ikke bære over med dem?

- Det håber jeg godt nok ikke, da.

Ekstra Bladet dækker Danmarks VM-åbner mod Australien i dag LIVE fra kl. 12.30.

