Slagne franskmænd bøjer sig i støvet: Storhylder Mikkel Hansen

HAMBORG (Ekstra Bladet): 12 mål, formidable oplæg og et overblik i særklasse. Der er meget at sige om Mikkel Hansens præstation mod Frankrig i VM-semifinalen.

Den franske stjerne Kentin Mahé var heller ikke for fin til at rose den storspillende dansker efter kampen på trods af et skuffende fransk nederlag set fra deres synspunkt.

- Når man scorer 12 mål, må man jo gøre noget rigtigt.

- Mikkel Hansen er en af de bedste, og det var faktisk meget fedt at se ham spille. Det er meget svært at stoppe ham. Han har kvaliteterne til at aflevere videre til sine medspillere også, siger Kentin Mahé.

Assistenttræner hos det franske hold, Guillaume Gille, fremhæver, at Hansen ikke kun i dag men i hele turneringen har vist høj klasse.

- Han var en nøglespiller i kampen. Han var meget effektiv, som han også har været igennem hele turneringen. Han er i virkelig god form, siger Guillaume Gille til Ekstra Bladet.

Dårligt forsvar

Ikke meget kørte for det franske hold. Danmark gjorde arbejdsbetingelserne for Frankrig vanskelige. Specielt én ting skal der rettes op på inden bronzekampen.

- Det er meget nemt at se forskellen i dag. Vi spiller ikke godt i dag, og Danmark spiller en fantastisk kamp. Vi vil sige tillykke til Danmark, fordi de spiller meget effektiv håndbold.

- Det var svært for os at finde vores spil. Derfor var det en meget svær kamp. Vi finder aldrig rytmen i vores forsvar. Vi lukker normalt aldrig så mange mål som i denne kamp.

- Hvor skuffet er I over, at I har misset finalen?

- Det er altid meget skuffende at tabe en semifinale, men vi må acceptere, at Danmark var bedre end os i dag. Vi er nødt til at lægge denne kamp bag ud, så vi kan koncentrere os om bronzekampen.

Frankrig møder Tyskland i bronzekampen i Boxen på søndag.

