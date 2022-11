Slatten million-gevinst venter Danmark

Skulle Danmark gå hen og vinde EM-finalen søndag aften, er det det største resultat for dansk kvindehåndbold siden OL 2004.

På vejen har det danske landshold spillet syv kampe.

Først tre i det indledende gruppespil, derpå tre i mellemrunden og senest semifinalen mod Montenegro.

Lørdag mødte Ekstra Bladet spillerne i den danske trup ved et pressemøde i Ljubljana, og selvom de alle vil komme bragende i finalen, så er det et hold, der er mærket af så mange kampe på bare 14 dage.

Og så får de ikke ret meget for det.

Det europæiske håndboldforbund fortæller til Ekstra Bladet, at Danmark ved at kvalificere sig til semifinalen var sikret 26.600 euro - svarende til lige knap 200.000 kroner.

Danmark får i finalen igen fornøjelsen af Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal - to af verdens bedste spillere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Pladsen i finalen betød, at Danmarks gevinst stiger til 151.600 euro - svarende til 1,1 mio. kroner.

Annonce:

Og vinder Danmark finalen over Norge, går det helt bananas. Dansk Håndbold Forbund scorer dermed 1,9 mio. kroner.

Fair for alle

Det europæiske håndboldforbund understreger over for Ekstra Bladet, at beløbene kommer oven i et engangsbeløb på 56.000 euro (cirka 416.000 kroner), hvilket for nogle hold kan stige til hele 93.400 euro (695.000 kroner).

Altså et maksimum på to en halv millioner kroner i alt, hvis Danmark går hele vejen.

Og det er til forbundet. Spørgsmålet er så, hvad den enkelte spiller får ud af det.

Mie Højlund efter en scoring mod Ungarn. Hun har været blandt Danmarks bedste ved EM. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet har været i kontakt med såvel Dansk Håndbold Forbund som Håndbold Spiller Foreningen, der sammen med spillerne er blevet enige om en aftale for både herre- og damelandsholdene i indeværende år.

Ingen af parterne ønsker dog at gå i detaljer med aftalen for kvinderne - og hvad de enkelte spillere får ud af en eventuel EM-triumf.

Annonce:

Til sammenligning får samtlige danske fodboldspillere i VM-truppen i Qatar 891.000 kroner hver især. For at være med. Hvis de går videre fra gruppen, stiger beløbet.

Og da Holger Rune gik hele vejen og besejrede Novak Djokovic ved ATP Masters 1000 i Paris, vandt den unge dansker 6,2 millioner kroner.