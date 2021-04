Slidsom dansk triumf mod VM-værter

Med slid og slæb og masser af masser af knofedt vandt de danske kvinder 30-27 over de kommende VM-værter fra Spanien. Kønt var det ikke, men psykologisk er sejren vigtig for et dansk hold, som har haft svært ved at vinde kampe, som de ellers har været bedst i.

Også denne gang var de ved at smide det hele, men på en god slutspurt blev Spanien i sidste ende sat til vægs.

Danmark fik ellers en god åbning på kampen. Et koncentreret forsvar holdt Spanien fra de store oplagte chancer, og hurtigt bragte de danske kvinder sig foran 4-1.

Spanien var helt uden skudkraft fra bagkæden, så det blev meget et spørgsmål om at tæmme den spanske stregspiller og stå fast i mand-mand-duellerne. Det kostede en del straffekast. Således blev de tre første spanske mål scoret fra syvmeterpletten.

Artiklen fortsætter under billedet...

Katrine Heindahl scorede på alle sine tre forsøg. Foto: Lars Poulsen.

Danmark var uden de to højre backer Louise Burgaard fra franske Metz og Mette Tranborg fra Esbjerg. Det betød, at angrebet var uden venstrehåndede bagspillere, og det gav en lidt skæv offensiv, som Spanien læste klogt. På skift blev en af de danske bagspillere isoleret, og det udløste en del tekniske fejl og forcerede afslutninger.

Det betød, at Spanien fik lov til at hænge på. I forsvaret manglede Danmark den normale general, Line Haugsted, og det var et mærkbart savn i midterforsvaret, hvor Spanien havde held med at finde deres streg, der trak en stribe straffekast.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der blev tacklet, så frisurerne fik frit løb. Foto: Lars Poulsen.

De to hold gik til pause med en dansk føring på 16-14. Seks af de spanske mål var scoret på straffe.

I det danske angreb fik Mia Rej lang snor som playmaker. Men hun spiller uden selvtillid for tiden. Hun tror ikke selv på sine afslutninger, og hun gik ikke på de muligheder, hun flere gange fik mellem den spanske back og midterforsvarer.

Artiklen fortsættter under billedet..

Mia Rej havde det svært som playmaker og måtte have dessiner hos Jesper Jensen. Foto: Lars Poulsen.

Men hun var ikke ene om at brænde. Heller ikke stortalentet Kristina Jørgensen havde held med sine afslutninger. Også derfor blev den danske pauseføring alt for spinkel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kristina Jørgensen havde svært ved at få sine skud til at sidde. Foto: Lars Poulsen.

Et frisk pust var Simone Petersen, som nåede at brage to mål ind fra distancen, inden hun tilsyneladende blev skadet i en forsvarsaktion.

Kampbilledet var det samme efter pausen. Spanien spillede duel-spil og søgte stregen, mens Danmark sled for at komme til frie skud. I stedet blev det til en række straffekast, og her var Mia Rej anderledes sikker. Det var med til at sikre, at Danmark længe bevarede den spinkle føring.

Men knap midtvejs i halvlegen fik Spanien ved 19-19 for første gang kontakt. Selvfølgelig på et straffe. Det var i en periode, hvor Danmark fik alt for få mål fra bagkæden. Der var ingen skudtrusler. I stedet måtte hurtige spillere som Mie Højlund og Laura Damgaard søge gennembruddene.

Artiklen fortsætter under billedet...

I den sidste timeout fik Jesper Jensen banker ny energi ind i sit hold. Foto. Lars Poulsen.

Det gjorde de med et vist held. Og da Danmarks bedste - og årets spiller - Sandra Toft, diskede op med et par mirakelredninger i målet, fik de rød-hvide kvinder igen slået et hul. Fra 23-23 blev det 27-23, og med otte minutter igen lignede det omsider en dansk sejr.