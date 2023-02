Slidt efter VM-triumf: - Simon bliver hjemme

Der er trukket mange veksler på håndboldspilleren Simon Pytlick i de seneste måneder, og for at han ikke skal brænde ud, får han nu en pause.

Når håndboldklubben GOG onsdag drager mod Bukarest i Rumænien for at spille Champions League, er det uden den 22-årige bagspiller på flyet.

Det fortæller klubbens træner, Nicolej Krickau, til Fyens Stiftstidende.

- Det er en beslutning, jeg alene har taget. Simon bliver hjemme for at få ro - det gælder både kroppen og hovedet. Simon har været slidt siden slutrunden, siger Krickau med henvisning til VM i januar.

Artiklen fortsætter under billedet...

Simon Pytlick var en af Danmarks helt store profiler ved VM. Foto: Lars Poulsen

Netop ved slutrunden i Sverige og Polen fik Simon Pytlick sit helt store gennembrud på landsholdet.

Turneringen igennem var han en afgørende faktor for Danmark, som i sidste ende løb med guldmedaljerne.

Annonce:

Et meget lignende forløb var Mathias Gidsel igennem, da han ved VM i 2021 fik sit store gennembrud på landsholdet.

Dengang spillede højrebacken også i GOG, og også ham blev der trukket store veksler på i kølvandet af VM-triumfen i Egypten. Alle ville have en bid af ham.

Det blev for meget for den unge højreback, som måtte slås med mentale udfordringer, der brød ham så meget ned, at han opsøgte psykologhjælp.

Om det er det, GOG forsøger at undgå ved at give Simon Pytlick en pause, melder historien intet om.

Nicolej Krickau fortæller, at den unge profil har døjet med en mindre forstrækning i maven, men at han er i spil til søndagens ligakamp mod Ribe-Esbjerg.

GOG møder torsdag Dinamo Bucuresti i en kamp for at beholde sin øjeblikkelige fjerdeplads i Champions League-gruppespillet.