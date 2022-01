Slovenien vandt Balkan-brag i Danmarks EM-gruppe

Med en snæver sejr på 27-25 over Nordmakedonien bragte slovenerne sig i spidsen for gruppen

DEBRECEN (Ekstra Bladet): I åbningskampen i Danmarks gruppe ved EM i Ungarn og Slovakiet vandt Slovenien i et rigtigt Balkan-brag 27-25 over Nordmakedonien. Dermed bragte slovenerne sig i spidsen for gruppen inden Danmarks opgør senere i aften mod Montenegro.

Båret frem af de mange, medlevende fans, fik Nordmakedonien ellers den bedste åbning på kampen. Det blev hurtigt 4-1, inden slovenerne vågnede op til dåd. Så gik det til gengæld også stærkt.

De to boldkunstnere og playmakere, Stas Skube og Jure Dolenec, fik styr på spillet og kørte rundt med makedonske forsvar. På stregen skabte den store og stærke Blaz Blagotinsek plads til både sig selv og sine bagspillere. Og så kom Slovenien foran 7-4.

Jure Dolenec var med til at drive det slovenske angreb. Foto: Lars Poulsen.

Det hjalp også at den slovenske keeper, Joze Basnik, tog godt fra i målet.

Med stadig havde Nordmakedonien overtaget på tilskuerpladserne, og de højtsyngende fans bar deres hold tilbage i kampen. Med 10 minutter tilbage af første halvleg fik makedonerne igen kontakt ved stillingen 8-8, og så var kampen igen helt åben. Smukt var det ikke, men der blev slidt for sagen, og så måtte tilskuerne leve med de mange tekniske fejl. Og det var fra begge hold.

Frem mod pausen formåede Slovenien igen at trække en smule fra. Atter var det den hurtige og snurrige Stas Skube, der satte gang i løjerne. Slovenien gik til pause med en føring på 13-10.

Hos Nordmakedonien var den spillende træner, 41-årige Kiril Lazarov, ikke skrevet ind i truppen. Han døjer med en muskelskade og kommer efter det oplyste ikke til at spille ved slutrunden.

Kiril Lazarov blev på sidelinjen. Han trækkes med n skade. Foto. Lars Poulsen.

Efter pausen forsøgte Nordmakedonien sig med at spille syv mod seks. Det gik ikke ret godt. Et par mistede bolde og så havde Slovenien bragt sig foran 17-12.

Det fik dog ikke det makedonske publikum til at slå op i banen. Tværtimod blev der skruet op for lydniveauet og igen fik deres udvalgte kæmpet sig tilbage i kampen. Nordmakedonien fik reduceret forspringet til blot et enkelt mål, 18-19, og så kogte den flotte håndboldhal i Debrecen for alvor.

Sloveniens svenske træner Ljubomir Vranjes trak timeoutkortet og fik skabt ro på sit hold. Føringen blev udbygget til tre mål godt midtvejs i halvlegen. En afstand som slovenerne kæmpede hårdt for at forsvare.

Ljubomir Vranjes skabte ro på sit hold med en rettidig timeout. Foto. Lars Poulsen.

Med godt tre minutter igen var forspringet reduceret til to mål, men tættere på kom Nordmakedonien ikke.