Slutspilsbejlere er uenige om Bjerringbro-Silkeborg-dom

Forudsætningerne i herrernes håndboldliga har ændret sig, efter at Bjerringbro-Silkeborg onsdag blev fratrukket seks point som straf for at benytte sig af en ulovlig spiller.

Ribe-Esbjerg og Fredericia kæmpede ellers en tæt kamp med KIF Kolding om at komme i slutspillet, men to forærede point til Kolding gør nu, at det bliver noget sværere for de to klubber at nå ottendepladsen, som sikrer en plads i slutspillet.

Selv om både Ribe-Esbjerg og Fredericia nu har fået et sværere udgangspunkt for at nå slutspillet, er de to klubber meget uenige om, hvorvidt dommen er retfærdig.

Kristian Kristensen, cheftræner i Ribe-Esbjerg, lægger ikke skjul på sin store skuffelse. Han er mest af alt irriteret over, at den sunde fornuft ikke er blevet brugt, fortæller han.

- Det er vanvittigt, at det kan få indflydelse på alle andre. Det er konkurrenceforvridende, når man kigger på den strafudmåling, der kommer ud af det, siger en tydelig utilfreds Kristian Kristensen.

- Det er så her, systemet spiller fallit, og derfor er vi i dialog med forbundet og Divisionsforeningen for at høre, om det er sådan, vi ønsker, at sporten skal afvikles i fremtiden.

- Når det drejer sig om strafudmålinger, skal man også bruge den sunde fornuft, og det har man ikke gjort i denne sag. Det er grotesk, at man ikke har gjort tingene mere simple, så man ikke kommer i sådanne situationer.

I Fredericia er man også ærgerlig over, at det hele ikke bliver afgjort på banen, men reglerne er klare, og derfor er der ikke noget at komme efter, mener direktør i Fredericia Thomas Renneberg-Larsen.

- Reglerne er meget klare. Hvis man ikke har styr på spillercertifikaterne, koster det. Man kan ikke gradbøje reglerne, og reglerne er lige for alle.

- Jeg synes, det er fint, at der er klare regler. Vi ærgrer os mere over, at vi smed point til Kolding og Ribe-Esbjerg, da vi mødte dem.

Bjerringbro-Silkeborg blev straffet, fordi spilleren Sasser Valde Helveg Sonn stadig stod registreret som Lemvig-Thyborøn-spiller i DHF's system, selv om han var vendt hjem fra udleje og spillede for BSH.

Klubben blev derfor taberdømt i tre kampe.

Bjerringbro-Silkeborg har endnu ikke besluttet, om man vil appellere dommen, men det bør klubben gøre, mener Kristian Kristensen.

- Det vil klæde BSH af anke sagen, fordi sagen er principiel, siger cheftræneren.

Kolding er med 23 point nummer 8 i ligaen. Ribe-Esbjerg og Fredericia har begge 18 point og er henholdsvis placeret som nummer 9 og 10. Fredericia har dog en kamp i hånden.