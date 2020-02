Smider albue i hovedet på modstander!

Aalborg Håndbold ligner mere og mere en vinder af herrernes grundspil i Primo Tours Ligaen.

Onsdag aften vandt det nordjyske hold topkampen over TTH Holstebro med 23-21 efter en tæt affære.

Sejren betyder, at Aalborg fører ligaen med 35 point, mens TTH på andenpladsen har 27 point med seks spillerunder tilbage.

Efter en lidt tam præstation i første halvleg var det som om, at Aalborg fandt skarpheden og intensiteten i spillet, da profilen Henrik Møllgaard kort inde i anden halvleg fik rødt kort.

Aalborg kom i første omgang flyvende fra start med en føring på 3-0, og TTH skulle bruge syv minutter på at komme på tavlen, men da Aalborg holdt scoringspause i næsten otte minutter, kunne TTH udligne til 3-3.

Det blev altså en noget hakkende indledning, for derefter kom TTH ikke på tavlen i seks minutter, og så førte nordjyderne med 6-3.

Igen arbejdede TTH sig tilbage, og udeholdet kunne gå til pause foran med 12-10.

Henrik Møllgaard havde med fire mål været Aalborgs mest scorende i første halvleg, men det skulle ikke blive til flere. Fire minutter inde i anden halvleg fik han direkte rødt kort for at plante en albue i hovedet på en modstander i en forsvarsaktion.

Umiddelbart en stor svækkelse af Aalborg, men alligevel var det i minutterne efter, at hjemmeholdet tog teten i opgøret. 12-14 blev vendt til 16-14, og så tog TTH timeout for at stoppe udviklingen med 20 minutter tilbage.

Aalborg fastholdt dog grebet, og i Møllgaards fravær sørgede playmaker Janus Smarason for to mål i træk til stillingen 18-15.

Men særligt playmaker Johan Meklenborg og Jonas Porup på venstre back holdt TTH inde i kampen. Med sit ottende mål udlignede Meklenborg på straffekast til 21-21 med præcis fire minutter tilbage.

I angrebet efter bragede Ómar Ingi Magnússon Aalborg foran igen, og den 22-årige islænding skulle blive helten, da han også tegnede sig for kampens sidste mål. TTH kunne i hvert faldt ikke svare tilbage.

I onsdagens tidlige kamp mistede Århus et vigtigt skridt i jagten på top-8 og slutspil, da hjemmekampen mod Lemvig-Thyborøn overraskende blev tabt med 25-26.

Århus førte ellers med 21-16 knap midtvejs i anden halvleg, men derfra faldt holdet sammen og tabte. Århus ligger nu nummer ti og er to point fra Sønderjyske på det yderste mandat til slutspillet.

Lemvig-Thyborøn ligger stadig næstsidst efter den blot tredje sejr i sæsonen.

