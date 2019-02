Smider træner ud: Landsholdshelt tager over

Se også: Krisen kradser: Spiller-oprør i dansk storklub

Lars Frederiksen stopper som træner i KIF Kolding. Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Samarbejdet stopper på et tidspunkt, hvor klubben ligger på en skuffende tiendeplads uden udsigt til at kvalificere sig til slutspillet i mændenes bedste række.

- Efter næsten to år som cheftræner er Lars Frederiksen og klubbens ledelse blevet enige om, at det er tid til at bringe nye kræfter ind i trænerteamet, lyder det i pressemeddelelsen.

Lars Frederiksen har været med til at vinde fem danske mesterskaber med klubben.

- Lars har leveret et solidt stykke arbejde og har været ankermand i en svær periode for klubben, hvor holdet blev bragt frem til slutspilsplads i sidste sæson, siger Brian Stein, der er bestyrelsesformand i KIF Kolding.

Frederiksen blev træner for de koldingensiske håndboldherrer i 2017, efter at han igennem flere sæsoner havde stået i spidsen for Team Esbjergs kvindehold.

Det er mindre end halvanden måned siden, at han forlængede sin kontrakt til 2021.

Lars Frederiksen er nu fortid i KIF Kolding. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Lars Rasmussen er ny chef. Her ses han siddende i midten under EM 2008. Foto: Polfoto/Jens Dresling

Lars Rasmussen har også fortid i Vild med dans. Foto: Mogens Flindt/Polfoto

I første omgang tager Lars Rasmussen over som ny træner.

- Vi sigter nu ud i markedet for mulige kandidater, som kan tage over efter Lars Frederiksen, og indtil vi har fundet en ny cheftræner, vil assistenttræner Lars Rasmussen tage over, lyder det i pressemeddelelsen.

KIF tabte mandag med 24-26 på hjemmebane til Nordsjælland Håndbold. Dermed har KIF seks point op til en placering, der udløser billet til slutspillet.

På tiendepladsen har KIF 12 point for 19 kampe, mens Sønderjyske som nummer otte - det yderste mandat til slutspillet - har 18 point. Der resterer syv spillerunder.

