Smitteudbrud i Esbjerg udskyder onsdagskamp i København

Et smitteudbrud med coronavirus har ramt håndboldklubben Team Esbjerg, som derfor har fået sin udekamp mod København Håndbold onsdag aften udsat.

Det skriver Team Esbjerg på sin hjemmeside.

Smitteudbruddet er opstået, efter at Team Esbjerg i weekenden var i Rusland for at spille Champions League mod Rostov-Don.

- De to første spillere blev konstateret smittede lige efter hjemkomsten fra Rusland, og vi har siden testet massivt med både PCR- og lyntest.

- Seks spillere er ramt nu, og vi frygter, at smitten breder sig yderligere i truppen, der har været sammen i mange timer med fly og bus i weekenden, siger cheftræner Jesper Jensen.

Tirsdag morgen har Team Esbjerg meddelt Dansk Håndbold Forbund, at klubben ikke er i stand til at gennemføre onsdagens opgør mod København Håndbold.

Det er dog ikke med klubbens gode vilje, slår cheftræneren fast.

- Med det kompakte program ville vi have gjort alt og var villige til at indgå sportslige kompromisser for at gennemføre kampen mod København, men spillernes ve og vel samt hensynet til modstanderne må nødvendigvis veje tungest i denne situation, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg snuppede en flot sejr over Rostov-Don i lørdags. Klubben var længe bagud, men vendte det hele på hovedet og tog sejren.

Klubben fører dermed sin gruppe i Champions League, og klubben er klar til knockoutfasen i den store turnering.

Samtidig viser Team Esbjerg storform i den hjemlige liga, hvor klubben i sidste uge blev den først til at slå ellers suveræne Odense Håndbold i denne sæson.