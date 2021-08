Snupper sæsonens første titel

Allerede inden kvindeligaens start har Viborg HK sikret klubben den første titel i indeværende sæson.

Det skete, da holdet onsdag aften slog Odense Håndbold efter straffekastkonkurrence i Super Cuppen, hvor den forsvarende vinder af henholdsvis pokalturneringen og ligaen mødes forud for sæsonstarten.

I den ordinære tid endte kampen 33-33.

Viborg kom bedst fra start i kampen, hvor Odense især havde svært ved at følge med det høje tempo, der blev lagt for dagen.

Halvvejs gennem første halvleg var stillingen således 10-6 til udeholdet Viborg.

Der skulle i flere tilfælde ikke meget mere til end et simpelt krydsspil til fra Viborgs side, og så var Odense-forsvaret hullet som en si.

Det gjorde arbejdsbetingelser nemme for de målfarlige spillere, der blandt andre bestod af Kristina Jørgensen, som efter femten minutter havde scoret sine første fire mål i kampen.

Odenses spil var desuden tynget af en række tekniske fejl, som Viborg-spillerne var hurtige til at udnytte.

Efter en kortvarig føring på seks mål fik Odense dog mindsket gæsternes forspring til tre mål inden pausen. En målrig halvleg endte dermed 19-16 til Viborg.

Anden halvleg startede med samme kampbillede. En personlig fejl fra hjemmeholdet blev straffet prompte.

Det lod dog til at tænde en ild i Odense, der ikke ville tillade status quo. Efter 42 minutters spil fik holdet kæmpet sig tilbage i opgøret ved stillingen 23-22 til Viborg.

Efter flere store redningsaktioner fra Viborg og en tomålsføring i de afgørende minutter endte Odense alligevel med at fuldføre et markant comeback for at tvinge kampen ud i en afgørende straffekonkurrence.

Til stor ærgrelse for hjemmeholdet endte Viborg dog med at trække sig sejrrigt ud af den.