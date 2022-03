Snupper sidste plads i slutspillet

København Håndbold kan fortsat nå medaljerne i denne sæson.

I sidste runde af grundspillet flirtede hovedstadsklubbens håndboldkvinder ellers med en fiasko hjemme mod lokalrivalerne fra Ajax København, men kæmpede sig tilbage og vandt.

Med en sejr på 30-22 sneg København Håndbold sig med blandt de bedste otte hold, der skal kæmpe om metal.

Holdets 24 point rækker til ottendepladsen for mesterholdet fra 2018, mens Ajax slutter grundspillet på tiendepladsen.

Da der var spillet 13 minutter, var København foran med 6-1, og alt så ud til at gå helt efter planen for hjemmeholdet, der bare skulle bruge et enkelt point.

Men en bunke fejl og en scoringspause på mere end otte minutter blev dyr for København, som så Ajax komme tilbage i kampen.

Gæsterne fortsatte ufortrødent og scorede stort set hver gang de fik chancen. 8-8 blev til 11-8 i Ajax' favør, men i sidste sekund sørgede Clara Skøtt med en straffescoring for at reducere forspringet til et enkelt mål.

København undgik at gå i panik trods flere føringer på to mål til gæsterne i anden halvleg.

Tre scoringer i træk af Melissa Petrén bragte København foran 18-16, og gæsterne tog en timeout i håbet om at bremse hjemmeholdets gode stime.

Sådan gik det ikke. Tværtimod udnyttede værterne den medvind, de selv havde skabt, og med 11 minutter igen var føringen på fem mål.

Løbet var kørt for Ajax.

I landets næststørste by skulle Aarhus United mod Horsens Håndbold Elite forsøge at lukrere på en eventuel overraskelse, der kunne sikre aarhusianerne en plads i slutspillet.

Aarhus vandt opgøret 22-20, men det var altså ikke nok til at rykke op på en slutspilsplads.

Viborg skulle blot bruge et point for at blive på tredjepladsen, men et mål i sidste sekund af Silkeborg-Voel gjorde det til 25-25. Da Herning-Ikast Håndbold samtidig vandt 33-21 over Ringkøbing Håndbold, blev det Herning-Ikast, som snuppede tredjepladsen.

Slutspilspuljerne er nu på plads.

Odense Håndbold, Viborg HK, Nykøbing Falster Håndboldklub og København Håndbold er deltagerne i den ene, mens Team Esbjerg, Herning-Ikast, Silkeborg-Voel og Horsens Håndbold dyster om avancement fra den anden.