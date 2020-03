Sociale medier kan være modbydelige

Jesper Jensen er ikke en stor fan af livet på nettet, og han var nødt til at overveje tonen og tænke på sine tre børn, da han sagde ja til at blive landstræner

ESBJERG (Ekstra Bladet): Jesper Jensen er ikke overplastret med firmalogoer, vinkler eller pumaer denne tirsdag formiddag hjemme i parcelhuset tæt på den gamle golfbane, hvor rådyrene jævnligt kommer på besøg i baghaven.

Jeg var jo spændt på, om du var klædt på som klub- eller landstræner…

- Ja. Men så er det jo godt, jeg har en helt klar aftale med DHF, der fortæller, hvornår jeg er i Puma – og hvornår jeg er i Hummel, siger han, mens han serverer kaffe.

- Jeg er jo dametræner, så jeg er på latte, siger han og griner.

Nu springer den 42-årige østjyde ud i fuld offentlighed som landstræner i en verden, hvor mange har set ham – men væsentligt færre kender manden, der er gift med Lotte Haandbæk og far til Louise, 13, Joachim, 11, og otteårige Aksel.

- Jeg har heller ikke gjort så meget for det. Jeg er stille og rolig, og jeg tror, du har ret i, at der ikke er så mange, der kender mig. Det er ikke mig, der går rundt og spreder alle mulige historier om mig selv. Det har jeg ikke behov for. Det er ikke, fordi det er hårdt for mig at være i vælten, men jeg har heller ingen interesse i at være i centrum.

- Da vi blev gift, holdt vi ikke noget bryllup. Ingen af os kunne holde ud at være i centrum en hel dag. Vi elsker at gå til bryllupper – bare ikke vores eget, forklarer han.

Hjemmet ligger ikke langt fra Blue Water Arena i Esbjerg. Jesper Jensen er på det nærmeste vokset op i hallen hjemme i Hjortshøj-Egå, og hans egne børn spiller også håndbold i Esbjerg, hvor Lotte Haandbæk i mange år var en gennemgående profil på ligaholdet. Foto: Christer Holte

Netop familien har været en bekymring i processen.

- Jeg tænker ikke, det er helt optimalt for Louise at have en far, der er landstræner. Hun er i en sårbar alder, hvor man tager mange ting ind og ikke har et filter endnu. Der bliver nogle udfordringer, som vi prøver at uddanne dem i. Det gør man jo hele livet, men det er en proces, der måske skal speedes lidt op, siger han.

Som far er han skeptisk i forhold til de sociale medier.

- Klavs Bruun blev udsat for en del, der hverken var sagligt, fornuftigt eller havde noget med trænerjobbet at gøre. Det, ved vi, vil komme. Livet på de sociale medier bliver nogle gange voldsomt personligt og decideret modbydeligt. Det er ikke en bekymring, der har stået i vejen for jobbet, men det kan den jo komme til det på et tidspunkt, siger han.

Hvad er dit eget forhold til sociale medier? Du har vist en Facebook-profil…

- Hæ. Den bliver ikke slidt. Jeg er nok en gammeldags type og synes ikke, det kan være så interessant, hvad jeg laver, spiser og gør. Det er lidt pseudoagtigt. Jeg er slet ikke en del af det. Jeg læste for nylig, at de sociale medier har gjort, vi er kommet tæt på dem, der er langt væk – og længere væk fra dem, der er tæt på.

Jesper Jensen kom som 18-årig til Esbjerg nærmest på grund af en misforståelse. Han har været kæreste med Lotte siden 1996 og har efterhånden forvandlet sig til ægte vestjyde. Men forældrene stammer såmænd også fra hhv. Holstebro og Tarm. Foto: Christer Holte

Jesper Jensen mødte Lotte Haandbæk som 18-årig. Det var faktisk en mindre fejltagelse. Jan Pytlick ringede til Egå for at hente playmakeren.

- Tre dage senere ringede Poul Syberg fra GOG i samme ærinde, og jeg sagde så, at jeg jo allerede havde talt med Pytlick. Syberg kunne så fortælle, at Jan var træner i Esbjerg… Det var lidt komisk.

Senere fulgte 13 sæsoner i Skjern for manden, der altid har blandet sig.

- Jeg har et stort retfærdighedsgen. Jeg kan klare meget selv, men jeg kan ikke holde ud, når det går ud over andre. Jeg bliver rasende, når folk bruger deres position til at hakke nedad eller bruger deres hierarki til at ramme andre. Man skal opføre sig anstændigt.

- Det er både en styrke og en svaghed. Nogle gange kunne jeg bide tungen af mig selv, altså – hvorfor holder jeg ikke bare kæft? Men jeg er blevet dygtigere til at fokusere på folks styrker frem for deres svagheder. Jeg havde som yngre en tendens til altid at finde fejlene.

Hvad har ændret dig?

- Det er sgu nok meget min kone, hvis jeg skal være ærlig. Hun bliver nok irriteret, når jeg nævner hende, men hun har en evne til at se det gode i alle mennesker.

Jesper Jensen er nu heller ikke helt tosset kørende på værdier:

- Jeg vil hellere have, at spillere kigger tilbage på mig efter 15 år og siger: Han var et godt menneske – frem for at han var en dygtig håndboldtræner!

