Sønderjyske henter 113 kilo stregspiller hjem fra Frankrig

Efter to år i fransk håndbold vender stregspilleren Morten Bjørnshauge til sommer hjem til Danmark.

Sønderjyske har sikret sig den 29-årige stregkæmpes underskrift på en aftale, der binder Bjørnshauge til klubben i de kommende tre sæsoner.

- Jeg skifter til Sønderjyske, fordi jeg synes, det er et rigtigt spændende projekt, der er gang i, og jeg føler, at det passer godt til mine ambitioner.

- Jeg tror på, at jeg kan være med til at tage det næste skridt op ad stigen sammen med Sønderjyske, siger Morten Bjørnshauge i en pressemeddelelse fra klubben.

Han har tidligere i karrieren spillet for GOG, Århus Håndbold og Kolding IF, inden han i 2018 skiftede til den franske liga og klubben Pauc, der holder til i Aix-en-Provence.

Sammen med landsmændene Martin Larsen og Anders Lynge Hansen har han været med til at spille klubben op på en aktuel fjerdeplads i den bedste række.

Med tilgangen af Bjørnshauge bliver der føjet markant fysisk styrke til det sønderjyske mandskab. Ifølge Paucs hjemmeside ligger Bjørnshauges kampvægt på 113 kilo.

- Morten Bjørnshauge er en spiller med et stærkt cv, og han har en god alder. Vi ved, at han har stor kvalitet på banen, men han kommer også til at gå forrest i dagligdagen, siger klubbens sportsdirektør, Simon Hajdu Lindhardt.



