Sønderlemmende kritik: Splittet ad i medierne

Der var klasseforskel, da Danmark onsdag vandt sin største sejr nogensinde i en vind eller forsvind-kamp og slog et temmelig fersk ungarsk hold med 40-23.

Den danske præstation blev hyldet overalt, hvor håndbold er populært, men der var også lussinger til det ungarske hold. Især hjemme i Ungarn, hvor de lokale medier ikke holdt sig tilbage, når beskrivelsen faldt på Chema Rodríguez' tropper.

Der er høj stemning i Malmø inden Danmarks kamp mod Egypten til VM i håndbold, men de svingende præstationer har også sat sit præg på optimismen Til gengæld var der høj stemning blandt de danske fans i kampen mod Egypten.

Den spanske landstræner kunne da undervejs nærmest heller ikke tro sine egne øjne:

- Hey gutter - hvad fanden! Vi er i kvartfinalen. Vi skal spille hårdt. forsvare hårdt, angribe hårdt. Det er ikke det, vi gør nu Hvor er gejsten? sagde han i en timeout ifølge TV 2.

Chema Rodriguez var rasende under kampen. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Samme linje blev lagt i de ungarske sportsmedier. Her er et lille udpluk. Først fra Nemzetisport

'Vi blev skilt ad af danskerne.'

'Mod Danmark, der spillede på verdensklasse-niveau, havde vi intet modtræk. Det eneste mål var at holde os inden for ti mål. Men det håb forsvandt også, og da danskerne blev ved med at klø på, kan vi kun være glade for, at målforskellen blev mindre end 20.'

24 beskrev det således:

'Holdet led et katastrofalt nederlag til Danmark.'

'Vi håbede, at det ungarske hold måske kunne finde formlen i anden halvleg, men det skete ikke. Vores forsvar forbedrede sig ikke, og vores landshold spillede helt ugideligt.'

M4Sport lagde heller ikke fingre imellem:

'De spillede hurtigere, mere præcist og med markant færre fejl og boldtab. Vi havde intet svar mod deres hurtige angreb.'

'Det ungarske hold gav et indtryk af et fuldstændig splittet mandskab.'

Også 444 fulgte linjen:

'Det ungarske hold havde ikke en chance - de forsvarende mestre fra Danmark førte med ni ved pausen. Anden halvleg var begivenhedsløs, men danskerne slappede ikke af.'

Máté Lékai (66) var godt og vel skuffet efter nederlaget. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Den ungarske profil Máté Lékai havde efter kampen heller ikke brug for de rosende gloser om sin egen og holdets indsats.

- Det var forfærdeligt. Vi var slet ikke klar på det her - vi skulle have ydet en bedre indsats. Vi skulle have spillet bedre offensivt og defensivt - de tørrede os af banen. Det var forfærdeligt.

- Vi var enige om, at vi skulle være stærke, hjælpe hinanden og lukke af bagtil. Alle så, hvad der skete ... Vi var ikke engang tæt på at spille en tæt kamp, sagde Lékai efter kampen.

Danmark møder fredag Spanien i semifinalen i Gdansk, mens Ungarn skal møde Norge i slutspillet om 5.-8.-pladsen.