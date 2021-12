Søstre i duel om én landsholdsplads

BARCELONA (Ekstra Bladet): For fire år siden blev Rikke Iversen sent på aftenen jaget hjem fra VM-lejren i tyske Oldenburg. Stregspilleren var i bedste selskab, for landstræneren sagde også ’auf wienerschnitzel’ til Kristina ’Mulle’ Kristiansen.

Stine Bodholt havde meldt sig spilleklar, og så traf Klavs Bruun Jørgensen beslutningen om at indlemme hende og sige farvel til dem, han følte var i overskud.

Nogle fans fra Nykøbing Falster vendte om, kørte tilbage, satte stortrommen af for at skaffe plads og hentede de to spillere, så de kunne få et lift hjem gennem en mindre snestorm med det samme frem for at skulle hoppe på et tog næste morgen.

Tårerne flød i stride strømme ud i kloaksystemet med retning mod Weser og Nordsøen, for ikke nok med, at det altid gør ondt at sige farvel, men Rikke Iversens storesøster Sarah var også med i truppen, så der var også søsterlig sorg og omsorg for alle pengene.

Rikke Iversen, Simone Böhme, Kristina Kristiansen og Sarah Iversen hygger sig ved træningen i Oldenburg i 2017. Tårerne flød, da Rikke Iversen og Mulle blev sendt hjem midt i en nordtysk snestorm. Foto: Lars Poulsen

Men sådan en torsdag kort før middag kommer Rikke Iversen traskende i lang, sort dynejakke ud i den catalanske sol, hjerteligt grinende med et – skal vi ikke bare sige larmende – grin i formidabelt humør som tydeligt tegn på, at sorg er til glæde vendt.

- Jeg sætter nok ekstra pris på at være med, fordi jeg havde den oplevelse. Når man bliver sendt hjem, lover man sig selv, at det skal bare ikke ske igen! Og så har man jo en iver for at æde sig selv, indtil man ER med igen. Det var ikke sjovt dengang, og det blev et mål at undgå det, siger Rikke Iversen.

Efter succesen sidste år i Herning er Sarahs lillesøster nu for alvor kittet ind i den bande, der måske snart kan overtage tronen som dette årtusindes jernhårde ladies. De er i hvert fald godt på vej, hvis de fredag sidst på eftermiddagen kan dolke de olympiske mestre fra Frankrig og spille sig i den første VM-finale siden 1997.

- Hvor mange bandeord kan du på fransk?

- Åh, det ved jeg ikke. En del. Det er fordelen ved at have boet i Frankrig, siger den 28-årige stregspiller, der som barn boede halvandet år med familien i Paris.

- Det kommer an på, hvor hurtigt de snakker. I nogle af deres timeouts foreslår jeg, at de andre spørger Burgaard. De der håndboldtermer indgik ikke i undervisningen, da jeg gik i skole, siger hun grinende.

En tysk simulant vånder sig efter at være løbet ind i helt uskyldige Rikke Iversen. Foto: Lars Poulsen

Sidste år var Rikke Iversen på sin vis med som barselsvikar for sin dengang højgravide storesøster Sarah, der igen dypper næverne i klisterbøtten og kan blive en konkurrent til pladsen.

- Så må vi jo tage den kamp. Vi har taget mange andre kampe gennem tiden, så en duel på landsholdet kan sagtens blive én af dem.

- Snakker du med hende?

- Jaja, vi taler sammen hver dag. Vi har en god snak på Facetime, sms, Snapchat eller hvad som helst, og hun følger flittigt med. Hun synes, det er fedt. Hun er stolt af det, vi har præsteret, og hun sidder troligt og hepper.

- Får du gode råd, eller har storesøster fået besked om at blande sig uden om – den klarer jeg selv?

- Jeg tager mod alle gode råd – især fra familien. Sarah har jo også stået i sådan nogle situationer før, hun er rutineret og har spillet mod mange franske hold, så jeg tager mod alt. Jeg er ikke for fin.

- Hvad siger hun?

- Åh, nu er det jo sandheden, man får fra familien, og det er også der, hun nogle gange kan spørge ’hvad fanden?’. Andre gange ved hun godt, hun bare skal skrive: ’Ja, videre.’

- Så har det været rigtig skidt?

- Ja, så ved hun godt, vi ikke skal snakke om det. Altså, der er ikke nogen i min familie, der skal skrive ’hey, du blev lige sat to gange af Bruna de Paula, det var dårligt!’ Den skal ikke lige komme. Dén var ikke god, og det er jeg godt selv klar over!

- Så ingen kommentarer?

- Nej for satan. Så ville jeg også rive dem midt over!

Rikke Iversens humør kan være smittende. Foto: Lars Poulsen

Holdet så kvartfinalen mellem Frankrig og Sverige, og der blev råbt højlydt undervejs. Nok har Danmark tabt de seneste fire kampe til Frankrig, men om nogen er favorit og andre underdogs … Det rager Rikke Iversen en høstblomst.

- Vi er kommet tættere og tættere på dem. Det eneste, vi måske mangler, er den sidste tro på, at vi godt kan tage dem. Vi ved, at de altid kommer med en enorm selvtillid og tro på, at de kan smadre enhver modstander. Den tankegang synes jeg gerne, vi må gå på banen med fredag!

Det mener Sarah også …

