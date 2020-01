Spanien genvinder EM efter stort drama

Spanien genvandt europamesterskabet efter finalesejr 22-20 over et slidt, men godt kæmpende kroatisk mandskab

Tredje gang var ikke lykkens gang for Kroatien, der efter en i perioder velspillet EM-finale mod Spanien for tredje gang måtte nøjes med sølvmedaljer.

Spanien derimod forsvarede deres EM-titel fra 2018 i netop Kroatien med en 22-20-sejr i en kamp, der bølgede frem og tilbage.

Kroaterne, der havde opbakning som på hjemmebane i Tele2 Arena i Stockholm, kom til finalen med tunge ben. 80 minutters opslidende semifinale mod Norge var for meget i længden - selv om det startede fantastisk.

Ikke mindst takket være en meget veloplagt Domagoj Duvnjak.

Spanierne startede ganske vist kampen i en lidt offensiv forsvarsopstilling, men det stressede på ingen måde playmakeren fra Kiel. Han orkestrerede i stedet sine holdkammerater mesterligt og til scoring på 10 af 11 forsøg, inden Jordi Ribera tog en timeout og fik ændret systemet og skiftet målmand Gonzalo Perez de Vargas ind.

Det hjalp. Pludselig kunne kroaterne nærmest ingenting, og efter ti minutters kroatisk måltørke kom spanierne foran for første gang og kunne gå til pause foran 12-11.

Den spanske dominans fortsatte efter pausen, og efter seks minutter stod det 16-12. Og så måtte en presset Lino Cervar tage en timeout.

På ny fik kroaterne og en genopstanden Duvnjak luft, og med godt 11 minutter igen var der skabt kontakt ved 18-18, og spændingen var genoprettet.

Det kneb med scoringerne, men det, de mange tilskuere manglede i mål, fik de i spænding. For selv om fejlene var mange, og trætheden efter en lang turnering sad i samtlige spillere, så var der en enorm nerve i kampen.

Og pludselig efter fem minutters måltørke kom Kroatien på 19-18, mens Spanien med fem minutter igen fik udlignet på straffekast. Maksimal spænding i de døende minutter af den historisk store EM-slutrunde.

Med fire minutter igen måtte Raul Entrerrios ud i de to, og kroaterne havde dermed en gylden mulighed for at spille sig afgørende foran. Men for en gangs skyld fejlede Domagoj Duvnjak en frispilning. Det udnyttede spanierne, mens kroaterne scorede på opgiverkastet.

20-20 med to minutter igen.

Aleix Gomez bragte spanierne foran på et straffekast, og da kroaterne på det efterfølgende angreb fik en tåbelig skridt-kendelse imod sig, dukkede Alex Dujshebaev pludselig frem og scorede sit blot andet mål til 22-20 med 25 sekunder igen.

Det blev punktum. Kroaterne havde ikke mere. En sidste slutspurt fes ud i sandet, og Spanien kunne for anden gang kalde sig europamestre.

