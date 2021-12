Spanien klar til semifinale efter sejr over Tyskland

Efter en sløj start var Spaniens kvinder klart stærkest, da de i kvartfinalen mødte Tyskland ved VM i håndbold.

Spanierne havde på hjemmebanen i Granollers fordel af medlevende fans, som kunne se deres heltinder vinde med 26-21.

I semifinalen skal Spanien møde enten Norge eller Rusland.

Tyskland kom bedst fra start og opbyggede hurtigt en firemålsføring, men Spanien skruede tempoet op, og pludselig var stillingen 8-8.

Spanierne holdt fast i det høje tempo, og tyskerne kunne slet ikke følge med. Lynhurtigt kom Spanien på 13-9, og Tyskland virkede lamslået. De to mandskaber scorede en gang yderligere inden pausefløjt.

Spanien fortsatte i samme rytme i den første del af anden halvleg og bevarede forspringet - indtil Tyskland diskede op med et offensivt træk i defensiven.

Xenia Smits blev sat til at dække fremme i et 5-1-forsvar, og det satte spanierne på prøve. Tyskland genvandt gejsten og mindskede forspringet til to mål.

I offensiven forsøgte Tyskland at løse problemerne ved at spille syv mod seks, men det var tydeligt, at spillerne ikke var trygge i den formation.

Lena Degenhardt tog nogle febrilske beslutninger og misbrugte tre afslutninger i træk. Samtidig fandt Spanien igen vej gennem den tyske defensiv.

Spanierne reetablerede deres føring, som med ti minutter igen lød på 22-17.

Det kunne Tyskland ganske enkelt ikke hente, og Spanien kunne dermed juble.

Danske Silje Brøns Petersen, der i november fik tysk statsborgerskab, spillede ingen rolle i kvartfinalen.