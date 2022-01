Spanske drillerier: Verdens bedste hvis han var dansker

De spanske medier er begejstrede over semifinalesejren og kan ikke dy sig for et par danske stikpiller

Spanien fik fredag aften revanche for to semifinalenederlag mod Danmark i 2021, da de vandt over Nikolaj Jacobsens tropper i semifinalen ved EM.

29-25 lød de nedslående cifre fra et dansk perspektiv, men spanierne er naturligvis begejstrede dagen derpå.

De spanske medier nøjes dog ikke med at svømme over i begejstring - de sender også et par slet skjulte stikpiller mod Danmark.

Flere gange er fra spansk side blevet insinueret, at Danmark bevidst - og arrogant - tabte den sidste gruppekamp mod Frankrig for at få lov at møde Spanien, fordi Danmark slog dem ved både VM og OL sidste år.

Også den store spanske sportsavis Marca vil deltage i den leg.

Under overskriften 'Vidunderdrengen ville være den bedste i verden, hvis han var dansker og hed Alexander Gomessen' storroser de fløjspilleren Aleix Gómez, der blev semifinalens topscorer med 11 mål.

Avisen har dedikeret en hel artikel til at gennemgå Barcelona-spillerens fortræffeligheder i detaljer og afslutter skriverierne med sætningen:

- Han er vidunderdrengen hos Spanien, og hvis han var dansk og hed Alexander Gomessen, ville han uden tvivl blive udråbt som bedste højrefløj i Europa og også i verden, lyder det.

Naturligvis med henvisning til at danske spillere som eksempelvis Mikkel Hansen og Niklas Landin anses for at være blandt verdens bedste på deres positioner samt det faktum, at Danmark var store favoritter til at tage EM-titlen - og semifinalesejren over Spanien.