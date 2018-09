Sparerunde? DR bruger formue på VM i håndbold

Midt i massive besparelser fyrer stationen over 50 mio. kroner af på at købe rettigheder til fire VM-slutrunder

ANALYSE: Danmarks Radio har fuldstændig som forventet bidt til bolle, så håndbold-VM i København, Herning og Tyskland i januar er sikret på den licensfinansierede kanal. Dermed kommer Nikolaj Jacobsens håndgangne mænd til at optræde på såvel TV2 som DR i januar.

DR køber halvparten af TV2’s rettigheder, som de fynske kolleger har købt af Nordic Entertainment Group, der er selskabet bag Viasat, TV3-kanalerne og Viaplay. Aftalen gælder alle VM-slutrunder for mænd og kvinder i 2019 og 2021 – altså fire styk i alt.

Når DR ikke har været så ivrige efter at offentliggøre, at man er VM-partner ved de kommende fire slutrunder, skyldes det naturligvis, at medie-mastodonten er inde i et slidsomt spareforløb, hvor organisationen i løbet af de næste fem år skal barberes med 20 procent.

Forleden lancerede DR første del af spareplanen, der for de kommende tre år skal høvle 420 mio. kroner af budgettet. Det kommer til at koste op mod 400 medarbejdere jobbet på stationen, hvor især DR Sporten, der 1. februar startede med at sende fra Aarhus, bliver ramt.

På selve dagen, da spareplanen blev fremlagt, blev det andetsteds offentliggjort, at Danmarks Radio også har erhvervet rettigheder til EM i fodbold i 2020 i samarbejde med Viasat. DR har vel at mærke købt håndbold- og fodboldrettighederne efter, man blev klar over, at stationen skulle på kraftig økonomisk skrump.

Artiklen fortsætter under billedet.

DR's seere kan se frem til at følge det størstedelen af det danske landsholds kampe ved EM i 2020, hvis Danmark kvalificerer sig. DR har købt en del af rettighederne fra NENT Group, der står bag Viasats sportskanaler. Foto: Lars Poulsen

Oveni har DR tidligere købt rettigheder til OL 2020 i Tokyo af Discovery.

Det er ikke småpenge, vi taler om. Ekstra Bladet kan afsløre, at TV2 alene for fire VM-slutrunder har betalt et beløb, der overstiger 100 mio. kroner! DR skal altså for sin halvpart slippe minimum 50 mio. kroner bare for at vise kampene, og dertil kommer så et større millionbeløb for at deltage i fodbold-EM 2020.

Det ser ikke så kønt ud, at der høvles folk ud af døren, mens millionerne samtidig ruller den anden vej til dyre sportsrettigheder. Samtidig sparer DR sine sportsnyheder helt ud af en redaktion, der ifølge underdirektør Anders Kern Boje skal brutal-barberes med 24 procent.

DR nævner, at man ikke beholder rettighederne til Tour de France og håndboldens Champions League. Det er faktisk old news, efter som TV2 for halvandet år siden købte det fransk cykelløb solo, og Viasat sidder på CL-håndbolden.

Artiklen fortsætter under billedet.

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, præsenterede spareplanen, hvor det blandt andet fremgik, at sportsredaktionen bliver ramt hårdt. Foto. Tariq Mikkel Khan

Håndbold følger som regel fodbold med en vis forsinkelse, også når det handler om økonomi. Det internationale håndboldforbund (IHF) har valgt at entrere med det Al Jazeera-tilknyttede foretagende beIN Sports, og den almægtige IHF-præsident Hassan Moustafa har flere gange sikret sig store millionbeløb af den kage.

For TV2 er problematikken den, at rettighederne udbydes i geografiske puljer, hvor Danmark, Sverige og Norge kædes sammen. TV2 har tidligere i samarbejde med norsk TV2 og svensk TV4 taget på fælles indkøbstur, men det gav også udfordringer.

Tidligere havde Norge ikke et stærkt herrelandshold, svenskerne ikke et fornuftigt kvindelandshold, og mens interessen for håndbold er stor i Danmark og Norge, rangerer sporten langt efter ’längskidor’, ’innebandy’ og speedway på tilfrosne søer i Sverige – selv om de snusfornuftige svenske mænd i en periode nærmest regerede verden.

I denne omgang nappede Nordic Entertainment Group de samlede rettigheder, solgte den danske del til TV2, der sikkert sagtens kunne se fidusen i at beholde dem alene – men økonomisk er det simpelt hen for dyrt.

For fire år siden betalte beIN Sports ca. 610 mio. kroner til IHF for medie-rettighederne. Det var tale om tæt på en fordobling fra den foregående periode, og norsk TV2 stod af – VM blev heller ikke vist på de landsdækkende tyske stationer.

Prisen er efterhånden så voldsom, at selv i en håndbold-tosset dansk nation er smertegrænsen tæt på at være nået, vurderer kilder.

Men Danmarks Radio har stadig råd til at være med.

