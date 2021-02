Spillede nul minutter - får medalje alligevel

Benjamin Jacobsen fra Aalborg Håndbold tog hjem fra VM en uge før finalen uden at have spillet, men han fik alligevel en guldmedalje

En følelsesmæssig rutsjebanetur. Sådan beskriver Benjamin Jacobsen fra Aalborg Håndbold den netop overståede VM-slutrunde i Egypten, hvor Danmark som bekendt vandt guld.

Det skriver TV 2.

Jacobsen fik ikke bare ét minut på banen og rejste hjem en uge før den dramatiske finale mod Sverige. Alligevel er han som en del af truppen retfærdigvis blevet udstyret med en guldmedalje, som han stolt fremviser på Instagram.

- Det var en stor oplevelse at være med. Men så var det en frustration over ikke at opleve den sidste del af VM, hvor det virkelig spidsede til, siger Jacobsen til TV 2.

Stregspilleren blev indkaldt til landsholdssamlingen forud for afrejsen til Egypten, da Henrik Toft Hansen meldte forfald. Og han stod klar indtil en uge før finalen, da han blev sendt hjem, idet Magnus Bramming blev hentet til Egypten.

Skuffelsen over den manglende spilletid overstråler imidlertid ikke stoltheden over at have været med. Oplevelsen var i sig selv det hele værd, lyder det.

- Det tror jeg, at alle håndboldspillere, der har drømmen om landsholdet, ville sige ja til. Jeg ville tage af sted any day, hvis jeg får tilbuddet igen, siger Benjamin Jacobsen til TV 2.

