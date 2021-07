Spiller for død holdkammerat mod Danmark

Tilbage i februar faldt den portugisiske håndboldlandsholdsmålmand Alfredo Quintana om med hjertestop under en klubtræning i FC Porto og døde få dage efter på hospitalet.

Målmanden fylder stadig meget i tankerne hos holdkammeraterne på det portugisiske landshold, der fredag møder Danmark.

- Vi vil vinde alle kampe og alle turneringer for hans skyld, siger den 23-årige venstreback Miguel Martins ifølge Expressen.

- Han var et fantastisk menneske. Jeg kan virkelig ikke forstå, hvad der er sket ham, men sådan er livet indimellem. Alfredo var virkelig en rigtig fin fyr.

Portugals landsholdsmålmand, Alfredo Quintana, i aktion ved VM i januar. I februar faldt han om med hjertestop til træning og døde få dage senere. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Portugal har foreløbig vundet med et enkelt mål mod Bahrain, men har tabt til både Sverige og Egypten.

- Vores mål er at komme videre til kvartfinalen og siden vinde mest muligt. Det er fantastisk at være til OL, men samtidig savner vi en enkelt person her, siger Martins.

- Det har været en hård tid for alle på holdet. Vi forsøger at fokusere på sporten, og hvad vi kan gøre i denne turnering. Jeg tror, at vi kan komme stærke ud af det til sidst, siger Martins.

Portugal sluttede VM som nummer 10 tilbage i januar, mens man blev nummer seks ved EM 2020, hvor Quintana blev udtaget til turneringens allstar-hold. Inden da havde landet misset samtlige slutrunder siden 2006.

Følg Danmark-Portugal live hos Ekstra Bladet fra fredag klokken 12.30 - og her bliver det spændende, om Lasse Andersson, der vred om på foden senest, kan spille med.