Spiller om fjernet bikinikrav: Et stort skridt frem

For nylig offentliggjorde Det Internationale Håndboldforbund (IHF), at der fra 1. januar ikke længere er krav om, at kvindelige udøvere i strandhåndbold skal bære bikini under turneringer.

Reglen har længe været til debat og fik for alvor opmærksomhed, da de norske strandhåndboldkvinder i protest mødte op i tights under EM tilbage i juli.

I kølvandet har kultur- og sportsministre fra de nordiske lande sendt en samlet opfordring til at droppe kravene.

Det er nu blevet en realitet, men med den hage, at uniformen skal være tætsiddende.

Regelændringen er dog stadig et stort skridt i den rigtige retning ifølge strandhåndboldspiller for landsholdet Frederikke Lærke.

- Det er et stort skridt mod en afseksualisering af os som udøvere, og det, tror jeg, betyder rigtig meget for rigtig mange, siger hun.

- Det har fyldt rigtig meget. Mit Instagram feed svømmede fuldstændig over, da det kom ud, at nu var det endelig vedtaget. Der er virkelig mange, det her betyder rigtig meget for.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) ser man også positivt på de nye ændringer.

- Det er rigtig fint og meget positivt, at vi er nået hertil. Det er jo fuldstændig urimeligt at stille den slags krav om atleters påklædning, siger formand for DIF Hans Natorp.

Han mener dog ikke, at sporten er nået i mål endnu.

- Der er stadig regler om, at kvinderne skal have stramtsiddende tøj på, mens mændene må spille i løsthængende tøj, så vi er ikke helt i mål.

- Det bør være fuldstændig op til atleterne at afgøre, hvilket tøj man vil spille i. Der er selvfølgelig nogle overordnede rammer om idrætten i forhold til sikkerhed, ensartethed i udtryk og så videre, men det må aldrig blive et spørgsmål om at skulle eksponere den enkelte atlet med påklædning, siger han.

Frederikke Lærke er enig.

- I den bedste af alle verdener ville vi have haft frit valg. Samtidig kan jeg også godt se fra forbundets side, at det ville give en uskøn blanding, hvis der både kommer nogen, der spiller i shorts og T-shirts, og modstanderholdet spiller i bikini med en målmand, der bærer noget helt tredje, siger hun.

På trods af at Frederikke Lærke mener, at der er plads til forbedringer, lægger hun vægt på det positive ved, at krav om bikini er ved at være et overstået kapitel.

- Mange af mine holdkammerater er virkelig lettede og glade over, at det her ikke er et tema længere. Nu kan vi dyrke vores sport uden at skulle tænke over, hvordan trussen sidder og være helt vild opmærksom på egen krop.

- Nu kan vi koncentrere os om at præstere, og det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget for rigtig mange, siger hun.