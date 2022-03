Spillere deler åbent brev

En række spillere i håndboldklubben Team Esbjerg har delt et åbent brev på deres respektive Instagram-profiler, hvori de udtrykker støtte til holdets cheftræner, Jesper Jensen.

Det skriver DR.

Det åbne brev kommer efter en periode, hvor cheftræneren har været mål for kritik fra den hollandske stjerne Estavana Polman, som på grund af uenigheder stopper i klubben til sommer.

- Vi har et behov som trup for at fortælle, hvad vores syn på Jesper er. I vores øjne er Jesper et godt menneske med en stor integritet. Vi er glade for Jesper som træner og menneske, og vi har fuld tillid til ham, lyder det i brevet.

Klubbens tidligere spiller Sonja Frey har bakket op om Estavana Polmans kritik. Østrigeren følte sig ignoreret og kørt ud på et sidespor i sin tid i Esbjerg. Den kritik har Jesper Jensen blankt afvist.

Estavana Polman og Team Esbjerg har i en længere periode været på kant med hinanden, og den hollandske bagspiller fik blandt andet tidligere en kort karantæne af klubben.

Efter et krisemøde mellem de to parter i starten af februar lød det, at de havde begravet stridsøksen og var klar til at arbejde videre.

Men der var fortsat kurrer på tråden, og det har længe været rygtet, at kløften var blevet så dyb, at et brud var uundgåeligt. Tirsdag meddelte Team Esbjerg så, at samarbejdet med Polman stopper til sommer.

- Det er spillet og præstationerne på banen, der bør fylde for både spillere, trænere, klub, fans og tilskuere, skriver spillerne i det åbne brev og tilføjer:

- Nu ønsker vi arbejdsro og håber i al respekt, at alle har forståelse for det.

Derudover lyder det, at de ikke har nogen yderligere kommentarer.

I alt har 15 spillere underskrevet brevet.