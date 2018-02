Spillere i oprør: Landstræner var fuld under EM-kamp

Serbiske håndboldspillere anklager Jovica Cvetkovic for at ligge i sprit og overfalde forbundets vicepræsident

Skuffelsen var til at tage at føle på, da Danmark glippede finalen ved EM i håndbold.

Men Serbien havde en slutrunde, der var langt værre. Én skaldet sejr blev det til i det indledende gruppespil.

Nederlag på topplan ledsages ofte af bortforklaringer. Men druk...? Den forklaring er sjældent i arsenalet.

De serbiske landsholdsspillere lægger imdlertid ingen fingre imellem i opgøret med landstræner Jovica Cvetkovic efter EM-fiaskoen.

- Efter syv dage på hotel var regningen på 1200 euro for alkohol alene. Derfor kan det ikke undre, at træneren var påvirket hver eneste aften. Det kulminerede da han var fuld under kampen mod Hviderusland.

- Han var også påvirket af alkohol, da han angreb og slog forbundets vicepræsident Dragan Skrbic, skriver spillerne i et langt åbent brev, som det kroatiske medie 24sata.hr gengiver.

Udfaldet mod Jovica Cvetkovic kommer efter landstrænerens EM-rapport til forbundet er kommet ud i serbiske medier. Landstræneren retter over for forbundet skytset mod sine egne spillere. Han omtaler syv spilere, der havde bestilt flybilletter hjem allerede efter indledende gruppe.

Og fire spillere - Petar Nenadic, Darko Djukić, Dobrivoje Markovic og Nemanja Zelenovic - bliver beskyldt for at have været på natklub i Zagreb op til kampen mod Island.

- Spillere festede i Zagreb til den tidlige morgen. Det ved jeg fra kroatisk politi, der sørgede for at de kom ind på natklubberne, skriver avisen Kurir i et uddrag fra rapporten.

Indholdet i rapporten har fåët spillerne på barrikaderne. og de går vidt i deres modangreb på landstræneren, som de beskylder for ikke at overvære træningen, ryge i omklædningsrum og hal, samt at være uvidende om hvilke klubber landsholdsspillerne repræsenterede

- Af uvisse årsager er vi de seneste to dage blevet udstillet på skammens piedestal af 'landstræner' Jovica Cvetkovic, der har fremsat en række falske påstande om os. Nu er det på tide, at vi taler, indleder spillerne det opsigtsvækkende modangreb.

